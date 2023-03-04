السبت 04 مارس 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

قبل تطبيق الغرامة.. الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي بالاسم والرقم

التليفون الارضي
التليفون الارضي

يبحث العديد من المواطنين عن تفاصيل الاستعلام عن التليفون الأرضى والفواتير الخاصة به، حيث يكثر البحث على جوجل بعنوان قبل «تطبيق الغرامة.. الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي بالاسم والرقم»، فى هذا السياق ترصد “الدستور” خلال السطور المقبلة كل شيء عن فواتير التليفون الأرضي.

رابط الشركة المصرية للاتصالات

وحددت المصرية للاتصالات الرابط التى يمكنك من خلاله متابعة فواتير التليفون الأرضي، وقالت إن الرابط هو https://te.eg

 

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 

وحددت وزارة الاتصالات الخطوات التى يجب أن يفعلها المواطن للحصول على قيمة فواتير التليفون الارضي وهى كالتالى: 

الخطوة الأولى هى الدخول إلى الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات.

الخطوة الثانية : ثم قم بإدخال رقم هاتفك.

الخطوة الثالثة: بعد ذلك قم بإضافة كود المحافظة التي تتبع  لها.

الخطوة الرابعة: ثم بعد ذلك، سوف يتم العرض لقيمة رصيد المكالمات الأرضية وأيضًا قيمة المكالمة وذلك أثناء الاشتراك الشهري.

أو يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي من خلال طلب رقم 140 مباشرة أو من خلال أي خط أرضي متاح.

لينك الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد شهر مارس 2023

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء والدفع إلكترونيا

سداد فاتورة التليفون الأرضي

وبالتزامن مع البحث عن الفواتير يبحث المواطنين أيضًا عن طرق الدفع المتاحة لفواتير التليفون الأرضي قبل تطبيق الغرامة التى من المقرر أن تفرض على المواطنين حال تأخير الدفع وقد تم تحديد 3 طرق للدفع.

الطريقة الأولى نقدياً عبر أقرب فرع سنترال يتبع له العميل، أما الطريقة الثانية هى الدفع النقدي من خلال خدمات فوري المتاحة في كافة أنحاء الجمهورية أما الثالثة هى السداد إلكترونياً عبر الفيزا كارت من خلال خدمات الدفع الإلكتروني.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

حرب الفضاء ضد مصر

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