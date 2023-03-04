الصين ترفع ميزانية الجيش.. هل شعرت بكين بالخطر؟

كشف جاد رعد الباحث في الشؤون الآسيوية، عن سبب رفع الصين قدرتها العسكرية وميزانية الجيش.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم السبت، إن ذلك ليس رداً صينياً على ما قامت به اليابان، لأن هناك فارق في المبلغ نتيجة فارق قيمة العملة المحلية لكلا الدولتين.

وأضاف جاد رعد أن المبلغ الذي زادته حكومة اليابان لا يمكن مقارنته إطلاقاً مع مخصصات الجيش الصيني، لأن الأرقام باليوان الصيني فعاليته وقدرته الشرائية أكبر بكثير من اليابان.

وأشار إلى أن التصريح النيابي الذي خرج اليوم من البرلمان الصيني، بزيادة ميزانية الجيش نتيجة قرب انعقاد الجلستين السنويتين للحكومة ومجلس الشعب، وبالتالي هذه اللجان في كل المجالات تقدم مقرراتها لتكون على محضر الاجتماعين.

وأكد أن إعلان اليوم يرتبط بقرب انعقاد الاجتماع، وبالتالي لا يمكن ربطه سوي بالأجندة الداخلية لمجس الشعب مع مجلس الدولة.