السبت 04 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الصين ترفع ميزانية الجيش.. هل شعرت بكين بالخطر؟

الجيش
الجيش

كشف جاد رعد الباحث في الشؤون الآسيوية، عن سبب رفع الصين قدرتها العسكرية وميزانية الجيش.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم السبت، إن ذلك ليس رداً صينياً على ما قامت به اليابان، لأن هناك فارق في المبلغ نتيجة فارق قيمة العملة المحلية لكلا الدولتين. 

وأضاف جاد رعد أن المبلغ الذي زادته حكومة اليابان لا يمكن مقارنته إطلاقاً مع مخصصات الجيش الصيني، لأن الأرقام باليوان الصيني فعاليته وقدرته الشرائية أكبر بكثير من اليابان.

وأشار إلى أن التصريح النيابي الذي خرج اليوم من البرلمان الصيني، بزيادة ميزانية الجيش نتيجة قرب انعقاد الجلستين السنويتين للحكومة ومجلس الشعب، وبالتالي هذه اللجان في كل المجالات تقدم مقرراتها لتكون على محضر الاجتماعين.

وأكد أن إعلان اليوم يرتبط بقرب انعقاد الاجتماع، وبالتالي لا يمكن ربطه سوي بالأجندة الداخلية لمجس الشعب مع مجلس الدولة.

مواد متعلقة

«التحالف الوطنى»: توزيع 25 مليون كرتونة مواد غذائية قبل رمضان

لجنة تحكيم «الدوم» لـ محمود جمعة: أنت نجم 100%

شهد عبدالمجيد تبهر لجنة تحكيم «الدوم» بأغنية «الله غالب»

«الدوم».. أمير طعيمة لـ«تمارا عماد»: «شيكولاتة كانت بتغنى»

«الدوم».. أمير طعيمة لـ مصطفى ذكرى: «المزاجنجى وصل»

يحيي المنواتى يبهر لجنة «الدوم» بأغنية من التراث السيناوى

أنوشكا لمتسابقي «الدوم«: «المطرب لازم يعرف أحلى منطقة تنور صوته»

«الدوم».. انطلاق آخر حلقات تجارب الأداء الكامل لفئة الغناء

رئيس التحرير

وائل لطفي

حرب الفضاء ضد مصر

الأكثر قراءة

مرتب الدرجة الأولى بعد الزيادة 2023

150 مليار جنيه لتنفيذ توجيهات الرئيس بزيادة الأجور والمعاشات

تفاصيل ضبط عصابة دولية للنصب على المواطنين عبر تطبيق «هوج بول» (فيديو)

بعد زيادة الحد الأدنى للأجور.. جدول المرتبات الجديد 2023

مستشار الرئيس للصحة يلقى محاضرة بهيئة الدواء حول الاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات

تجديد حبس متهم بقتل طالب جامعي في إمبابة 15 يوما

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

سعد عبدالرحمن.. العتاب والغفران                                             

د. منى حلمى

طريق مختصر لتجنب العبث واللاجدوى

علي سعدة

نظرة للقطاع الخاص

ماجد حبته

مع وزراء خارجية العشرين

صفاء النجار

الليالى العامرة.. حكايات من دار الأوبرا المصرية «1-3»

مؤمن المحمدي

صالح عبد الحى

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «2-2»

ماجد حبته

المنيا القديمة.. والجديدة

صور

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

الرئيس السيسى يتفقد مكتبة «حياة كريمة» داخل مركز شباب المعصرة

محطة تل أبيب

المزيد

المظاهرات فى إسرائيل.. استعداد أمنى مكثف وإغلاق 18 طريقًا رئيسيًا

6 دول أوروبية تدعو إسرائيل لوقف بناء 7000 وحدة استيطانية فى الضفة

رئيسة المجر: لم نتخذ قرارًا بنقل سفارتنا فى إسرائيل إلى القدس