الأحد 05 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

مركز المنارة الأسقفية يشارك بمهرجان التفوق الإرشادي

مهرجان التفوق الإرشادي
مهرجان التفوق الإرشادي

اشتركت مدرسة المنارة للأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة بمنوف - التابعة للكنيسة الأسقفية في مهرجان التفوق الإرشادي على مستوى الجمهورية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالمنوفية وتوجيه عام التربية الرياضية الكشفية وذلك بمدرسة التجارة المتقدمة بشبين الكوم.  

من جانبها قالت جانيت شمعى مديرة المركز:  قدم الأطفال العديد من الفقرات والعروض الفنية والموسيقية والتي تهدف إلي رعاية وتطوير قدرات الأطفال ذوي الهمم، مضيفة: كما أشاد جميع الحضور بنشاط الأطفال مما بعث الفرحة والسعادة في نفوسهم لتحقيقهم إنجاز رائع مثل هذا.

وأوضحت جانيت: يسعى مركز المنارة لممارسة الطفل للرياضة والفن  والعمل على تنفيذ أنشطة تدعم نفسيتهم وتعطيهم الثقة في أنفسهم حتى يكونوا قابلين للتعلم.

تعمل مدرسة المنارة للاطفال ذوى الاحتياجات على تقديم برامج تربوية للأطفال ذوى الإعاقة بمدينة منوف و ما حولها لتحسين مهاراتهم الأكاديمية والاجتماعية والشخصية إلى جانب تقديم الدعم لأولياء أمورهم.

مركز المنارة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة هو مركز تابع لقطاع التعليم بالكنيسة الأسقفية، ففى عام ٢٠٠٣ م تم تسجيل المؤسسة بشكل رسمى بوزارة التضامن الاجتماعى لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم خدمات تأهيل وتعليم لهم بعدما لاحظت الكنيسة نقص هذه الخدمات في مدينة منوف بمحافظة المنوفية.

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