أجهزة الأمن: أصحاب تطبيق hogg pool خططوا لإطلاق موقع Riot لتعدين البيتكوين

اعترف المتهمون بإدارة موقع هوج بول بأنهم قاموا بإغلاق التطبيق بعد تمكنهم من الاستيلاء على أموال المواطنين، وكانوا بصدد إطلاق تطبيق إلكترونى آخر تحت مسمى "RIOT" لذات الغرض فى إطار استكمال نشاطهم الإجرامى.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية عن ملابسات ما تبلغ من عدد من المواطنين بتضررهم من القائمين على إدارة تطبيق "Hogg Pool" على شبكة الإنترنت لقيامهم بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم عن طريق إيهامهم باستثمار أموالهم لتحقيق أرباح يومية باستخدام التطبيق المشار إليه إلا أنهم فوجئوا بغلق التطبيق عقب الاستيلاء على أموالهم التى بلغ إجماليها حوالى "19 مليون جنيه".

وتمكنت الأجهزة الأمنية من خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات والتعامل الفنى من تحديد ورصد عناصر تلك الشبكة الإجرامية والقائمين على إدارة التطبيق المشار إليه وتبين أنهم 29 شخصا "13 منهم يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية" واتخاذهم من "2" فيلا سكنية بالقاهرة مقراً لمزاولة نشاطهم غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم "95 هاتفا محمولا- 3367 خط هاتف محمول- 9 أجهزة مودم رسائل جماعية- 7جهاز حاسب آلى- 39 شاشة كمبيوتر ومشتملاتها- 3 سيارات- مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية "بلغت حوالى 600 ألف جنية"- عدد 41 كارت ائتمان لبنوك بالخارج".

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا استهدف راغبى تحقيق المكاسب المالية السريعة عبر شبكة الإنترنت واستيلاءهم على أموالهم عن طريق عدد من المحافظ الإلكترونية "بلغ عددها 88 محفظة"، والتى يتم توزيعها عقب ذلك على العديد من المحافظ الإلكترونية الأخرى "بلغ عددها 9965 محفظة" تجنباً للرصد الأمنى وتمهيداً لتحويلها للخارج لصالحهم من خلال برامج عبر شبكة الإنترنت لشراء عملات رقمية مشفرة "بيتكوين" "جار اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحفظ على المحافظ الإلكترونية المرصودة وتتبع الأموال المحولة للخارج عبر الإنتربول الدولى".

كما أقروا بأنهم قاموا بإغلاق التطبيق بعد تمكنهم من الاستيلاء على تلك الأموال، وأنهم كانوا بصدد إطلاق تطبيق إلكترونى آخر تحت مسمى "RIOT" لذات الغرض فى إطار استكمال نشاطهم الإجرامى.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

وطالبت وزارة الداخلية المواطنين، بعدم الانسياق خلف تلك التطبيقات المجهولة المصدر التى يتم بثها عبر شبكة الإنترنت بزعم تحقيق الأرباح المالية للمشاركين بها بشكل غير منطقى حرصاً على عدم تعرضهم للنصب والاحتيال من تشكيلات عصابية دولية.