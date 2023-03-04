السبت 04 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مع اقتراب رمضان.. تعرف على مواعيد الصلاة في الشهر الكريم

شهر رمضان
شهر رمضان

ارتفعت معدلات البحث في الآونة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومحرك البحث الأشهر “جوجل”، عن مواعيد الصلاة في شهر رمضان الكريم المعروفة بـ"إمساكية رمضان"، استعدادًا لقدومه، نظرًا لما تبقى من أيام معدودة لاستقبال الشهر الكريم، لمعرفة أوقات الصلوات الخمس والتراويح، بجانب عدد ساعات الصيام في الشهر الكريم.

وتشير الحسابات الفلكية، أن رمضان من عام 1444هجريًا، سيكون أول أيامه فلكيًا الخميس الموافق 32 مارس 2023، إذ يولد هلال شهر رمضان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 24 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الثلاثاء 29 من شعبان 1444 هـ الموافق 2023 / 3 / 21 م (يوم الرؤية).

مواقيت الصلاة في شهر رمضان

مع الأخذ في الاعتبار فرق التوقيت بين مدن محافظات مصر المختلفة، فوفقًا للحسابات الفلكية، تبدأ إمساكية الشهر الكريم الخميس 23 مارس 2023

الخميس 1 رمضان  الموافق 23 مارس

السحور 2:09ص، الإمساك 4:09ص، الفجر 4:29ص، الشروق 5:56ص، الظهر 12:02م، العصر 3:30م، المغرب 6:08م، العشاء 7:26م؛ ومدة ساعات الصوم 13 ساعة و 59 دقيقة

الجمعة 2 رمضان الموافق 24 مارس

السحور 2:07ص، الإمساك 4:07ص، الفجر 4:27ص، الشروق 5:54ص، الظهر 12:01م، العصر 3:30م، المغرب 6:09م، العشاء 7:26م؛ وساعات الصيام تصل لـ 14 ساعة ودقيقتين

السبت 3 رمضان الموافق 25 مارس

السحور 2:06ص، الإمساك 4:06ص، الفجر 4:26ص، الشروق 5:53ص، الظهر 12:01م، العصر 3:30م، المغرب 6:09م، العشاء 7:27م؛ وساعات الصيام 14 ساعة و 3 دقائق 

الأحد 4 رمضان الموافق 26 مارس 

السحور 2:05ص، الإمساك 4:05ص، الفجر 4:25ص، الشروق 5:52ص، الظهر 12:01م، العصر 3:30م، المغرب 6:10م، العشاء 7:28م؛ وساعات الصيام 14 ساعة و5 دقائق

الاثنين 5 رمضان الموافق 27 مارس 

السحور 2:03ص، الإمساك 4:03ص، الفجر 4:23ص، الشروق 5:51ص، الظهر 12:00م، العصر 3:30م، المغرب 6:10م، العشاء 7:28م؛ وساعات الصيام 14 ساعة و 7 دقائق

الثلاثاء 6 رمضان الموافق 28 مارس 

السحور 2:02ص، الإمساك 4:02ص، الفجر 4:22ص، الشروق 5:50ص، الظهر 12:00م، العصر 3:30م، المغرب 6:11م، العشاء 7:29م؛ وساعات الصيام 14 ساعة و 9 دقائق 

الأربعاء 7 رمضان الموافق 29 مارس 

السحور 2:01ص، الإمساك 4:01ص، الفجر 4:21ص، الشروق 5:48ص، الظهر 12:00م، العصر 3:30م، المغرب 6:12م، العشاء 7:30م؛ وساعات الصيام 14 ساعة و 11 دقيقة 

الخميس 8 رمضان الموافق 30 مارس

السحور 1:59ص، الإمساك 3:59ص، الفجر 4:19ص، الشروق 5:47ص، الظهر 11:59ص، العصر 3:30م، المغرب 6:12م، العشاء 7:31م؛ وساعات الصيام 14 ساعة و 13 دقيقة

الجمعة 9 رمضان الموافق 31 مارس 

السحور 1:58ص، والإمساك 3:58ص، والفجر 4:18ص، الشروق 5:46ص، الظهر 11:59ص، العصر 3:30م، المغرب 6:13م، العشاء 7:31م؛ وساعات الصيام 14 ساعة و 15 دقيقة 

السبت 10 رمضان الموافق 1 أبريل

السحور 1:57ص، والإمساك 3:57ص، الفجر 4:17ص، الشروق 5:45ص، الظهر 11:59ص، العصر 3:30م، المغرب 6:13م،  العشاء 7:32م، وساعات الصيام 14 ساعة و 16 دقيقة 

الأحد 11 رمضان الموافق 2 أبريل 

السحور 1:55ص، والإمساك 3:55ص، الفجر 4:15ص، الشروق 5:44ص، الظهر 11:59ص، العصر 3:30م، المغرب 6:14م، العشاء 7:33م؛ وساعات الصيام 14 ساعة و 19 دقيقة

الإثنين 12 رمضان الموافق 3 أبريل

السحور 1:54ص، الإمساك 3:54ص، الفجر 4:14ص، الشروق 5:42ص، الظهر 11:58ص، العصر 3:30م، المغرب 6:15م، العشاء 7:33م؛ وساعات الصيام 14 ساعة و 21 دقيقة

الثلاثاء 13 رمضان الموافق 4 أبريل

السحور 1:53ص، الإمساك 3:53ص، الفجر 4:13ص، الشروق 5:41ص، الظهر 11:58ص، العصر 3:30م، المغرب 6:15م، العشاء 7:34م؛ وساعات الصيام 14 ساعة و 22 دقيقة

الأربعاء 14 رمضان الموافق 5 أبريل

السحور 1:51ص، الإمساك 3:51ص، الفجر 4:11ص، الشروق 5:40ص، الظهر 11:58ص، العصر 3:30م، المغرب 6:16م، العشاء 7:35م؛ وساعات الصيام 14 ساعة و 25 دقيقة 

 

الخميس 15 رمضان الموافق 6 أبريل

السحور 1:50ص، الإمساك 3:50ص، الفجر 4:10ص، الشروق 5:39ص، الظهر 11:57ص، العصر 3:30م، المغرب 6:16م، العشاء 7:36م؛ وساعات الصيام 14 ساعة و 26 دقيقة 

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الجمعة 16 رمضان الموافق 7 أبريل

السحور 1:49ص، الإمساك 3:49ص، الفجر 4:09ص، الشروق 5:38ص، الظهر 11:57ص، العصر 3:30م، المغرب 6:17م، العشاء 7:36 م؛ وساعات الصيام 14 ساعة و 28 دقيقة 

 

السبت 17 رمضان الموافق 8 أبريل 

السحور 1:47ص، الإمساك 3:47ص، الفجر 4:07ص، الشروق 5:36ص، الظهر 11:57ص، العصر 3:30م، المغرب 6:18م، العشاء 7:37م؛ وساعات الصيام 14 ساعة و 31 دقيقة 

 

الأحد 18 رمضان الموافق 9 أبريل

السحور 1:46ص، الإمساك 3:46ص، الفجر 4:06ص، الشروق 5:35ص، الظهر 11:57ص، العصر 3:30م، المغرب 6:18م، العشاء 7:38م؛ وساعات الصيام 14 ساعة و 32 دقيقة 

 

الإثنين 19 رمضان الموافق 10 أبريل

السحور 1:45ص، الإمساك 3:45ص، الفجر 4:05ص، الشروق 5:34ص، الظهر 11:56ص، العصر 3:30م، المغرب 6:19م، العشاء 7:39م؛ وساعات الصيام 14 ساعة و 34 دقيقة 

 

الثلاثاء 20 رمضان الموافق 11 أبريل 

السحور 1:43ص، الإمساك 3:43ص، الفجر 4:03ص، الشروق 5:33ص، الظهر 11:56ص، العصر 3:30م، المغرب 6:20م، العشاء 7:40م؛ وساعات الصيام 14 ساعة و 37 دقيقة 

 

الأربعاء 21 رمضان الموافق 12 أبريل

السحور 1:42ص، الإمساك 3:42ص، الفجر 4:02ص، الشروق 5:32ص، الظهر 11:56ص، العصر 3:30م، المغرب 6:20م، العشاء 7:40م؛ وساعات الصيام 14 ساعة و 38 دقيقة 

 

الخميس 22 رمضان الموافق 13 أبريل

السحور 1:41ص، الإمساك 3:41ص، الفجر 4:01ص، الشروق 5:31ص، الظهر 11:55ص، العصر 3:30م، المغرب 6:21م، العشاء 7:41م؛ وساعات الصيام 14 ساعة و 40 دقيقة 

 

الجمعة 23 رمضان الموافق 14 أبريل 

السحور 1:39ص، الإمساك 3:39ص، الفجر 3:59ص، الشروق 5:30ص، الظهر 11:55ص، العصر 3:30م، المغرب 6:21م، العشاء 7:42م؛ وساعات الصيام 14 ساعة و 42 دقيقة 

 

السبت 24 رمضان الموافق 15 أبريل 

السحور 1:38ص، الإمساك 3:38ص، الفجر 3:58ص، الشروق 5:28ص، الظهر 11:55ص، العصر 3:30م، المغرب 6:22م، العشاء 7:43م؛ وساعات الصيام 14 ساعة و 44 دقيقة 

 

الأحد 25 رمضان الموافق 16 أبريل

السحور 1:37ص، الإمساك 3:37ص، الفجر 3:57ص، الشروق 5:27ص، الظهر 11:55ص، العصر 3:30م، المغرب 6:23م، العشاء 7:44م؛ وساعات الصيام 14 ساعة و 46 دقيقة 

 

الإثنين 26 رمضان الموافق 17 أبريل

السحور 1:35ص، الإمساك 3:35ص، الفجر 3:55ص، الشروق 5:26ص، الظهر 11:55ص، العصر 3:30م، المغرب 6:23م، العشاء 7:44م؛ وساعات الصيام 14 ساعة و 48 دقيقة

 

الثلاثاء 27 رمضان الموافق 18 أبريل 

السحور 1:34ص، الإمساك 3:34ص، الفجر 3:54ص، الشروق 5:25ص، الظهر 11:54ص، العصر 3:30م، المغرب 6:24م، العشاء 7:45م؛ وساعات الصيام 14 ساعة و 50 دقيقة 

 

الأربعاء 28 رمضان الموافق 19 أبريل

السحور 1:33ص، الإمساك 3:33ص، الفجر 3:53ص، الشروق 5:24ص، الظهر 11:54ص، العصر 3:30م، المغرب 6:24م، العشاء 7:46م؛ وساعات الصيام 14 ساعة و 51 دقيقة 

 

الخميس 29 رمضان الموافق 20 أبريل 

السحور 1:31ص، الإمساك 3:31ص، الفجر 3:51ص، الشروق 5:23ص، الظهر 11:54ص، العصر 3:30م، المغرب 6:25م، العشاء 7:47م؛ وساعات الصيام 14 ساعة و 54 دقيقة 

 

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