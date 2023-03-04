مانشستر سيتى يهزم نيوكاسل بهدفين فى الدورى الإنجليزى

تغلب مانشستر سيتي على نظيره نيوكاسل يونايتد بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين عصر اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الـ 26 من الدوري الإنجليزي.

ورفع السيتي رصيده إلى 58 نقطة في وصافة ترتيب البريميرليج، بينما وقع نيوكاسل في المركز الخامس بـ 41 نقطة.

الشوط الأول

نيوكاسل كان البادر بالخطورة في اللقاء بالدقيقة 10، بعدما انفرد بمرمى إيدرسون لكن كايل ووكر قطع الكرة من أمامه قبل أن يسدد.

وبالدقيقة 12 كانت أول خطورة السيتي بعدما سدد كيفين دي بروين ركلة حرة من على حدود منطقة الجزاء، لكنها علت مرمى نيك بوب حارس نيوكاسل.

وفي الدقيقة 15 تقدم فيل فودين لصالح السيتي في النتيجة بالهدف الأول، بعد فاصل مهاري راوغ فيه دفاعات السيتي ووضع الكرة في شباك بوب.

وكاد السيتي يضيف ثاني أهداف اللقاء، في الدقيقة 34 برأسية من إيرلينج هالاند بعد عرضية دي بروين جوارت بقليل مرمى بوب.

الشوط الثاني

حاول جاك جريليش بتسديدة في بداية الشوط بالدقيقة 52، من خارج المنطقة علت مرمى نيك بوب.

وفي الدقيقة 63 انفرد إيزاك البديل بمرمى السيتي، لكن أنقذه دفاعات السيتي وإيدرسون.

وسجل بيرناردو سيلفا البديل هدف السيتي التاني في الدقيقة 67، من تسديدة داخل منطقة الجزاء سكنت يسار نيك بوب بعد تمريرة من هالاند.

وتصدى إيدرسون لركلة حرة من تريبير في الدقيقة الأخيرة من وقت بدل الضائع.

تشكيل السيتي.. فودين وجريليش وهالاند يقودون الهجوم أمام نيوكاسل

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: ووكر، أكانجي، دياز، أكي

خط الوسط: دي بروين، رودري، جوندجان

خط الهجوم: جريليش، هالاند، فودين

بينما جاء تشكيل نيوكاسل كالآتي:

حراسة المرمى: بوب

خط الدفاع: تريبير، لسيلز، بوتمان، برن

خط الوسط: جيماريش، لونجستف، جوليتن

خط الهجوم: جوردون، ويلسون، ألميرون