تشكيل أرسنال.. تروسارد ومارتنيلى يقودان الهجوم أمام بورنموث

أعلن الإسباني مايكل أرتيتا المدير الفني لأرسنال، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره بورنموث مساء اليوم السبت في إطار لقاءات الجولة الـ 26 من الدوري الإنجليزي.

ويقود هجوم الجانرز في لقاء اليوم ليوناردو تروسارد ويجاوره بوكايو ساكا وجابرييل مارتنيلي.

تشكيل أرسنال.. تروسارد ومارتنيلي يقودان الهجوم أمام بورنموث

حراسة المرمى: رامسدال

خط الدفاع: تومايسو، جابرييل، سالابيا

خط الوسط: ساكا، بارتي، فييرا، زيتشنكو

خط الهجوم: أوديجارد، تروسارد، مارتنيلي

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️



🧱 Tomiyasu at the back

🔙 Partey returns

🪄 Vieira in midfield



Three changes from Wednesday - Come on you Gunners! pic.twitter.com/gWkof6IKYb — Arsenal (@Arsenal) March 4, 2023

ويحتل أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة بعد الفوز في 19 مباراة والتعادل في 3 مواجهات والخسارة في 3 لقاءات.

أما فريق بورنموث فيأتي في المركز التاسع عشر برصيد 21 نقطة، بعد أن فاز في 5 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وخسر 13 مباراة.

موعد مباراة أرسنال وبورنموث

تنطلق صافرة مباراة أرسنال وبورنموث في تمام الخامسة مساء السبت بتوقيت القاهرة، السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وبورنموث

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث وإذاعة مباريات الدوري الإنجليزي بشكل حصري، وستنقل مواجهة أرسنال وبورنموث.

موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي

ويستعد فريق ليفربول لخوض مواجهة قوية وشرسة مع نظيره مانشستر يونايتد، غدًا الأحد، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويتواجد ليفربول حاليًا في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة، وبفارق 10 نقاط خلف مانشستر يونايتد صاحب المركز الثالث برصيد 49 نقطة.

أرسنال وتوتنهام يتنافسان على ضم فيرمينو

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن أكبر الأندية الإنجليزية تتهافت في الوقت الحالي للحصول على خدمات فيرمينو في صفقة انتقال حر بالمجان بعد انتهاء عقده مع ليفربول.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، في تقريرها، أنه نشب صراع قوي بين ناديي أرسنال وتوتنهام هوتسبير للتعاقد مع فيرمينو في الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة، إلى أن أرسنال يريد التعاقد مع فيرمينو، من أجل تعزيز الجبهة الهجومية للفريق، والدفع به بجوار مواطنه جابرييل خيسوس.

يذكر أنه قبل 7 سنوات، وتحديدًا في صيف 2016، انتقل فيرمينو إلى صفوف ليفربول، قادمًا من هوفنهايم الألماني.

وتوّج فيرمينو مع ليفربول بالعديد من الألقاب، مثل: الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد الإنجليزي، كأس الرابطة الإنجليزية، الدرع الخيرية، دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.