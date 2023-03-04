بينها تعديلات قانون سيارات المصريين بالخارج.. أبرز أنشطة «الهجرة» خلال الأسبوع الماضى

نشرت وزارة الهجرة حصاد الوزارة خلال الأسبوع الماضي، حيث شهدت الوزارة العديد من الأنشطة والفعاليات الخاصة بالمصريين في الخارج.

وجاءت أبرز أنشطة الوزارة كالآتي:

-التقت السفيرة سها الجندي وزيرة الهجرة، أبناء الجاليات المصرية في تونس والمغرب والجزائر، حيث استعرضت مختلف المحفزات المقدمة للمصريين بالخارج، وتناول اللقاء نقاشًا مفتوحًا حول أبرز المشكلات التي تواجههم للعمل على حلها، بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة المعنية، كما ناقشت وزيرة الهجرة أبرز فرص الاستثمار في مصر وخطط إطلاق شركة متخصصة لاستثمارات المصريين بالخارج.

وشاركت وزيرة الهجرة وشباب المصريين بالخارج"مصر الخير"، في تعبئة كراتين حملة إفطار صائم رمضان 2023، مؤكدة أن النسيج الوطني المصري يحترم العادات والتقاليد الراسخة ونتعامل بأخوة وبمحبة، معربة عن تهنئتها للمصريين جميعًا بالخارج والداخل بمناسبة اقتراب الشهر الكريم.

وأشادت وزيرة الهجرة بجهود وزارة الصحة المصرية في متابعة حالة المصري العائد من موزمبيق "أحمد عبدالفتاح"، مؤكدة أن تعافيه وخروجه من الرعاية المركزة بعد نحو 5 أشهر يمثل معجزة، حيث حرصت على زيارته بمستشفى دار الشفاء وتهنئته وأهله بتحسن حالته.

ونعت وزيرة الهجرة رجل الأعمال المصرى الكيميائي لويس بشارة رائد صناعة الملابس الجاهزة ومؤسس أول علامات تجارية مصرية للأزياء ورئيس مؤسسة آمال بشارة للتعليم الفنى والتكنولوجى، الذي وافته المنية عن عمر يناهز 84 سنة، قائلة: "قيمة وطنية مهمة في مجال الصناعة، أدعو الله أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

ولاقت تعديلات قانون سيارات المصريين بالخارج، إشادات كبيرة من المصريين بالخارج، حيث حرصت الحكومة المصرية على الاستجابة لمطالبهم وإجراء تعديلات مهمة لتقديم مختلف التيسيرات الممكنة.

وافتتحت الوزيرة الملتقى السنوي الثالث عشر للمسئولية المجتمعية وعلاقتها بأهداف التنمية المستدامة وتلقي الكلمة الرئيسية، تحت عنوان "التكامل بين أطر إعداد تقارير الاستدامة"، مؤكدة جهود خلق مناخ تنموي مستدام لمواجهة الهجرة غير الشرعية، حيث استعرضت جهود الوزارة في برامج التدريب والتأهيل لسوق العمل وريادة الأعمال.

- نشرت وزارة الهجرة المحاضرة الخاصة بالدكتور وسيم السيسي الباحث في علم المصريات، ضمن الحملة التعريفية بحضارة مصر القديمة "جذورنا المصرية"، من المدرسة الأوروبية الألمانية في القاهرة، تلك الحملة التي أطلقتها السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة في إطار فعاليات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية اتكلم عربي.