بسبب المعركة المقبلة.. خطة ثلاثية أوروبية لاستمرار دعم أوكرانيا

استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تطورات الحرب في أوكرانيا، ففي الوقت الذي دخلت فيه الأزمة الروسية- الأوكرانية عامها الثاني، يواجه الاتحاد الأوروبي مخاوف من عدم استمرار الدعم العسكري إلى أوكرانيا بنفس معدلات العام الماضي، الذي أسهم في صمود أوكرانيا أمام العملية العسكرية على أراضيها.

ورصدت «القاهرة الإخبارية» مخاوف الاتحاد الأوروبي، مع تفاصيل خطة مقترحة لتجاوز هذه الشواغل الأوروبية، حيث قدّرت أوكرانيا احتياجاتها من الذخائر بنحو مليون طلقة، وهو ما يتطلب وفقا لتقديرات أوروبية استثمار أكثر من 4 مليارات دولار لشرائها.

كما قدّرت دوائر عسكرية أن ما تستهلكه القوات الروسية من الذخائر في يوم واحد تحتاج أوروبا إلى شهر لإنتاجه.

محاور الخطة الأوروبية لدعم أوكرانيا

ولتجاوز هذا المأزق يعتزم وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعهم المقبل في السويد، بحث خطة ذات محاور ثلاثة، يتمثل أولها في تقديم الذخائر إلى أوكرانيا بشكل عاجل عبر الشراء وليس الإنتاج.

أما المحور الثاني وفق الخطة الأوروبية المقترحة، فيتمثل في إعادة ملء مخزونات الدول الأعضاء عبر آلية مشروع الشراء المشترك، تحت إشراف وكالة الدفاع الأوروبية، لتغطية حاجات تلك الدول بداية من ذخائر الأسلحة الصغيرة حتى القذائف من عيار 155 ملم.

والمحور الثالث والأخير يتمثل في رفع قدرات الإنتاج داخل التكتل الأوروبي، ورصد المزيد من الإنفاق للصناعة العسكرية في دول الاتحاد.

وأشارت «القاهرة الإخبارية» إلى أن خبراء عسكريين قالوا إن الهدف الأساسي من تلك الخطة إعادة التوازن مع روسيا التي كثفت من إنتاج مصانعها.