يضم تريزيجيه.. تشكيل طرابزون لمواجهة عمراني سبور بالدوري التركي

أعلن عبد الله أفجي، المدير الفني لطرابزون سبور، عن تشكيل فريقه الذي سيواجه ضيفه عمراني سبور، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب شينول جونيش ستاديوم، في إطار الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري التركي الممتاز.

وجاء محمود حسن تريزيجيه، ضمن التشكيل الأساسي لفريقه طرابزون سبور، ليقود الهجوم إلى جانب كل من عبد القادر عمر، وأموت بوزوك والأوروجواياني ماكسي جوميز.

وجاء تشكيل طرابزون سبور في مباراة اليوم على النحو التالي:

حراسة المرمى: أوجركان جاقر.

الدفاع: برونو بيريس، ستيفانو دينسويل، مارك بارترا، يانس لارسن.

الوسط: دوجوكان هاسبولات، مانوليس سيوبيس

خط الوسط الهجومي: عبد القادر عمر، ماكسي جوميز، محمود حسن تريزيجيه

الهجوم: أوموت بوزوك.

ويحتل طرابزون سبور المركز السادس في جدول الدوري التركي، برصيد 38 نقطة، بينما يحتل قيصري سبور، المركز السابع برصيد 35 نقطة.

وكان طرابزون قد خسر مباراته الماضية بالدوري التركي، من مضيفه جالطة سراي، بهدفين مقابل هدف، في إطار الجولة الثالثة والعشرين للمسابقة.

وكان الدوري التركي قد استئنف نشاطه مرة أخرى، بعد فترة من التوقف، في أعقاب الزلزال المدمر، ضرب البلاد، أوائل الشهر الماضي، والذي خلف الآلاف من الضحايا والمصابين.