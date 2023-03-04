السبت 04 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

يضم تريزيجيه.. تشكيل طرابزون لمواجهة عمراني سبور بالدوري التركي

محمود حسن تريزيجيه
محمود حسن تريزيجيه

أعلن عبد الله أفجي، المدير الفني لطرابزون سبور، عن تشكيل فريقه الذي سيواجه ضيفه عمراني سبور، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب شينول جونيش ستاديوم، في إطار الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري التركي الممتاز.

وجاء محمود حسن تريزيجيه، ضمن التشكيل الأساسي لفريقه طرابزون سبور، ليقود الهجوم إلى جانب كل من عبد القادر عمر، وأموت بوزوك والأوروجواياني ماكسي جوميز.

وجاء تشكيل طرابزون سبور في مباراة اليوم على النحو التالي:

حراسة المرمى: أوجركان جاقر.

الدفاع: برونو بيريس، ستيفانو دينسويل، مارك بارترا، يانس لارسن.

الوسط: دوجوكان هاسبولات، مانوليس سيوبيس

خط الوسط الهجومي: عبد القادر عمر، ماكسي جوميز، محمود حسن تريزيجيه

الهجوم: أوموت بوزوك.

ويحتل طرابزون سبور المركز السادس في جدول الدوري التركي، برصيد 38 نقطة، بينما يحتل قيصري سبور، المركز السابع برصيد 35 نقطة.

وكان طرابزون قد خسر مباراته الماضية بالدوري التركي، من مضيفه جالطة سراي، بهدفين مقابل هدف، في إطار الجولة الثالثة والعشرين للمسابقة.

وكان الدوري التركي قد استئنف نشاطه مرة أخرى، بعد فترة من التوقف، في أعقاب الزلزال المدمر، ضرب البلاد، أوائل الشهر الماضي، والذي خلف الآلاف من الضحايا والمصابين.

عبد الله أفجي طرابزون سبور عمراني سبور الدوري التركي الممتاز محمود حسن تريزيجيه تريزيجيه

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

الأكثر قراءة

مرتب الدرجة الأولى بعد الزيادة 2023

حملات مكبرة لإزالة التعديات والتصدي للبناء المخالف بأحياء الإسكندرية

سعر الدولار اليوم السبت الموافق 4-3-2023 في منتصف التعاملات

سعر اليورو اليوم لحظة بلحظة السبت 4-3-2023 خلال منتصف التعاملات

«النساء فى أفلام يوسف إدريس» ضمن فعاليات مهرجان أسوان لأفلام المرأة

بعد زيادة الحد الأدنى للأجور.. جدول المرتبات الجديد 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مع وزراء خارجية العشرين

صفاء النجار

الليالى العامرة.. حكايات من دار الأوبرا المصرية «1-3»

مؤمن المحمدي

صالح عبد الحى

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «2-2»

ماجد حبته

المنيا القديمة.. والجديدة

خالد حريب

حرصًا على نقابة الأطباء

محمد عبدالعزيز

أولاً.. استمعوا لآخر المتحدثين

د هند جاد

قبضة يدى.. التى لن تستطيع تجاهلها

صور

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

الرئيس السيسى يتفقد مكتبة «حياة كريمة» داخل مركز شباب المعصرة

محطة تل أبيب

المزيد

6 دول أوروبية تدعو إسرائيل لوقف بناء 7000 وحدة استيطانية فى الضفة

رئيسة المجر: لم نتخذ قرارًا بنقل سفارتنا فى إسرائيل إلى القدس

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال فى نابلس