السبت 04 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«النساء فى أفلام يوسف إدريس» ضمن فعاليات مهرجان أسوان لأفلام المرأة

مهرجان أسوان
مهرجان أسوان

ينظم مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة ضمن فعاليات دورته السابعة، ندوة بعنوان "المرأة في الأفلام المأخوذة عن أدب يوسف إدريس"، وذلك بمشاركة الدكتورة نسمة يوسف إدريس، والأديب أحمد أبو خنيجر، والمخرج مجدي أحمد علي، ويدير الندوة المخرجة ماجي مرجان.

وتقام الندوة يوم الأربعاء 8 مارس الجاري، في العاشرة والنصف صباحًا، وتتناول النماذج المختلفة للمرأة في أفلام مأخوذة عن أعمال يوسف إدريس ومنها "الحرام" و"النداهة" و"بيت من لحم"، و"على ورق سيلوفان" و"قاع المدينة" و"لا وقت للحب".

يذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، يعقد دورته السابعة في الفترة من 5 إلى 10 مارس، بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة، وبرعاية المجلس القومي للمرأة، ومحافظة أسوان.

النساء أفلام يوسف إدريس مهرجان أسوان لأفلام المرأة أسوان لأفلام المرأة مهرجان اسوان

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