السبت 04 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس اللقاء الدورى لتكوين الكهنة

كنيسة
كنيسة

ترأس صباح اليوم، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، اللقاء الدوري لتكوين الكهنة الأقل من عشر سنوات كهنوتًا.

أقيم اللقاء بالمقر البطريركي، بكوبري القبة، بمشاركة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية. 

وأعطى القمص فرنسيس مراد، أحد رعاة كاتدرائية السيدة العذراء مريم، بمدينة نصر، محاضرة اللقاء بعنوان "الكاهن بين القدم والحدث". وانتهى الاجتماع بصلاة القداس الإلهي.

«درب الصليب» أبرز طقوس الكنيسة الكاثوليكية

بدأ الكنيسة الكاثوليكية الصوم الكبير، المعروف بـ"صوم القيامة"، فى ٢٧ فبراير ٢٠٢٣، وينتهى بعيد القيامة المجيد.

وتقيم الكنيسة الكاثوليكية خلال الصوم الكبير صلوات القداس الإلهى بالكنائس والإيبارشيات المختلفة.

وتمنع الكنيسة الكاثوليكية التناول عن اللحوم خلال فترة الصوم الكبير، حيث يتم الانقطاع عن الطعام من ١٢ منتصف الليل حتى انتهاء القداسات الإلهية، ومن بين الطقوس المميزة فى الكنيسة الرومانية الكاثوليكية رتبة درب الصليب.

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