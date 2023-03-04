تحصين 86 ألف رأس ماشية.. جهود «الطب البيطرى» خلال شهر بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلية، مشيدًا بدور مديرية الطب البيطري وإداراتها المختلفة في توفير أوجه الرعاية البيطرية للماشية والتصدي للأمراض المعدية، وذلك من خلال الاستمرار في تكثيف عقد الندوات، وتنظيم حملات التوعية الإرشادية، وتنظيم القوافل الطبية البيطرية المجانية بالقرى الأكثر احتياجاً للنهوض بالثروة الحيوانية وحفاظًا عليها.

من جانبه، استعرض اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، وكيل الوزارة، مدير مديرية الطب البيطري، تقريرًا عن مجهودات المديرية خلال شهر فبراير.

وتمت الإشارة إلى أنه تم تنظيم ورشتيّ عمل عن دور المديرية في تحسين سلالات الماشية باستخدام تقنية التلقيح الاصطناعي للماشية، وعن مجهودات المديرية في الرعاية التناسلية من أجل تنمية الثروة الحيوانية بالشرقية.

وتم تحصين ٨٦ ألفا و٢٩٠ رأس ماشية ضد مرض التهاب الجلد العقدى و٧٧ ألفا و٤٨٦ رأس أغنام وماعز للوقاية من مرض جدرى الأغنام، وترقيم وتسجيل (٦٥٩٤) رأس ماشية، وذلك فى أول ثلاثة أسابيع من الحملة القومية للتحصين.

كما تم تنظيم قافلة طبية بيطرية بالمجان بقرية هربيط مركز أبوكبير، حيث قامت القافلة بفحص وعلاج (186) رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية، و(117) ضد الجراحة والتنفسية، و(74) ضد الأمراض الجلدية، وإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار لـ(127) رأس ماشـية، ورش (176) رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية، وتجريع (320) رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية، وفحص وعلاج (344) طائرًا، وترقيم وتسجيل (25) رأس ماشية.

كما تم تقديم قافلة علاجية إرشادية بيطرية شاملة بالمجان بقرية الحلايفة بمدينة القرين، حيث قامت القافلة بفحص وعلاج (122) رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية و(88) رأس ماشية لعلاج الحالات الجراحة والتنفسية، وإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار لـ(77) رأس ماشـية و(67) رأس ماشية لعلاج حالات الأمراض الجلدية، ورش (272) رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية، وتجريع (245) رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية، وفحص وعلاج 327 طائرًا.

كما تم إجراء مسح تناسلى شامل لـ(٥ آلاف و٣٠٨ رءوس ماشية، والتلقيح الاصطناعي لـ(١٩٤٤) رأس ماشية، وذلك فى إطار تنفيذ المشروع القومي للتحسين الوراثي لتحسين السلالات المصرية.

كما تم تنظيم ندوة تثقيفية بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بالزقازيق عن دور المديرية فى توفير كوب لبن آمن وصحي خالٍ من الأمراض المشتركة.

وتم تحصين ١٠٤ آلاف طائر ضد مرض إنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية، وتنفيذ (٢٩٦) ندوة وجولة إرشادية، ومتابعة (١٩) مزرعة سمكية للحفاظ على الثروة الداجنة، ومتابعة الوضع الصحى لمزارع الأسماك بالمحافظة، وتم فحص (١٥٦٦) رأس ماشية ضد البروسيلا و(١٣٠٢) ضد السل البقري.

كما تم متابعة إحلال وتجديد مجزر فاقوس إعدادًا للانتهاء من تطويره وتحويله لمجزر نصف آلي، وتوفير لحوم حمراء آمنة ذات قياسات صحية جيدة، وضبط (٢٩١٩) عبوة دواء بيطري، وتحرير (٣) محاضر مخالفة في حملة تفتيشية على مراكز بيع الأدوية البيطرية وضبط سوق الدواء البيطرية بمدينة القرين.