«محتاجين جو هادى».. أساتذة جامعات يدعمون دكتور المنوفية بعد «لافتة مرور الطلاب»

لافتة غريبة انتشرت بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعى لأستاذ جامعى مكتوب فيها: «إعلان هام لجميع الطلاب.. ممنوع مرور الطلاب من أمام مكتب السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس القسم منعا للمسائلة القانونية».

أثارت هذه اللافتة من رئيس قسم هندسة القوى الميكانيكية بكلية الهندسة في جامعة المنوفية، بمنع الطلاب من المرور أمام مكتب القسم، الجدل بين الطلاب وأبناء محافظة المنوفية ورواد مواقع التواصل الاجتماعى وفى الوقت الذي تعرض له الأستاذ الجامعى للعديد من الانتقادات كانت هناك تعليقات أخرى لأساتذة الجامعات تدعم موقفه.

وقال الدكتور هشام البدرى أستاذ جامعى: "بالنسبة لي كان من أهم ملاحظاتي على تصميم المبنى الإداري المستقل لحقوق المنوفية - عند استكماله - أنه لم يراع خصوصية العمل الأكاديمي؛ فقد وضع مكاتب الأساتذة في صف وتواجهها قاعات متوسطة للدراسة في الصف المواجه؛ وذلك في كل الطوابق، فلم يتوفر للأساتذة جو هادئ للعمل".

وأضاف: “وأصبحت الطرقات مكانا لهزار الطلاب وضجيجهم الشديد؛ مع انفلات أخلاقي وسلوكي ولفظي مفرط نعرفه جميعا، لذلك أتصور أن ما كتبه الزميل في المنشور المرافق كان ناشئا عن هذه المشكلة".

بينما قال الدكتور محمد كمال أستاذ جامعى بجامعة القاهرة عبر منشوره على فيس بوك: "دكاترة وطلبة وناس عادية بتشير الصورة دي وكله بيتريق على رئيس القسم اللي منزلها. واضح طبعا إنه لا يقصد مجرد المرور وإنما الازعاج إو دخول المكتب عنده بسبب وبدون سبب... والسؤال حد من الناس إللي بتنتقده أو بتتريق عليه جرب يقعد في مكتبه في الكلية السنين الأخيرة؟».

وأضاف:«إليكم عينات من الطلبة التى تدخل المكتب واقسم بالله كل ده حصل معايا شخصيا وكان بيحصل في اليوم الواحد مش أقل من عشر مرات».

وسرد الاسئلة التى يتم عرضها على الدكتور يوميًا فى مكتبه وهى كالتالى:

دكتور هو شئون الطلبة فين؟

دكتور هي الخزنة فين؟

دكتور هو مكتب العميد فين؟

دكتور هو مكتب الوكيل فين؟

دكتور هو إللي كارنيهه ضاع يجيبه منين؟

دكتور هي الحمامات فين؟

دكتور عايز أعمل بطاقة؟

دكتور أنا في سنة أولي وعايز احضر ماجستير أقدم فين؟