«المصريين الأحرار» يستكمل جلسات التشاور مع متخصصين لإثراء الحوار الوطني

واصل حزب «المصريين الأحرار» برئاسة الدكتور عصام خليل، اجتماعات وجلسات التشاور والتنسيق مع الشخصيات العامة والنُخب المتخصصة في المجالات والتخصصات المختلفة لمُناقشة محاور الحوار الوطني والتوافق على رؤى وتصورات مشتركة تستهدف إسهامات بناءة لمسار الدولة المصرية.

واستقبل الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب بمقر الحزب الرئيسي بشارع العروبة، المهندس طارق فهمى صاحب شركة طيران الأهرام سابقًا، والدكتور محمد سلمان أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، بحضور الدكتورة هبة واصل الأمين العام، وريمون ناجى عضو المكتب السياسي.

وناقش الاجتماع عدد من الرؤى المتعلقة بقطاعات الطيران والسياحة وآليات التطوير والاستحداث المأمولة لخدمة الدولة المصرية، أيضًا تصور عامة لتأهيل الشباب وتطوير التعليم الجامعي وتعزيز روح الانتماء لدى الأجيال الشابة بما يحقق رؤية الحزب في استعادة الهوية المصرية وترسيخها باعتبارها صمام أمان للوطن.

كما تبادل الاجتماع عدة مقترحات في المحاور العامة للحوار الوطني وبعد الملامح للرؤي التخصصية لكل قطاع على حدة باعتبار منصة الحوار ساحة تشمل كافة المقترحات من الجميع للخروج بأفضل صورة لخدمة البلاد وهو ما ترنو إليه مؤسسة الرئاسة بدعوتها الكريمة لإطلاق هذا الحوار الشامل الجامع.

ووسط ترحيب متبادل بإطلاق منصة الحوار ومساعي حزب المصريين الأحرار جمع الكوادر في كافة التخصصات سوءا ولقاءات وورش عمل مستمرة يهدف الوصول للرأي في شتى المجالات والمناحي وزخم الملفات بالمقترحات الجادة الواقعية القابلة للتنفيذ وفق الإمكانات المتاحة للدولة.

وكان حزب المصريين الأحرار ضمن أول الأحزاب المتقدمين برؤية شاملة للمحاور الرئيسية في القطاعات المختلفة التي يتبناها الحوار الوطني والتقى وفدا من الحزب برئاسة الدكتور عصام خليل مع الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب والتي تحتضن جلسات الحوار.