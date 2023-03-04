ضبط 322 قضية مخدرات و57 قطعة سلاح نارى خلال 24 ساعة

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الموسعة بجميع مديريات الأمن.

وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 322 قضية مخدرات، و57 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 60775 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.