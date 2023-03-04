ضبط المتهمين بقتل سائق لسرقة «توك توك» فى البحيرة

كشفت الداخلية ملابسات عن ما تبلغ لمركز شرطة أبوالمطامير بمديرية أمن البحيرة، من "أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز"، بغياب نجله "طالب" عقب خروجه من مسكنهما مُستقلاً مركبة "توك توك" قيادته وعدم عودته.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "مزارعان- لأحدهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة المركز".

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقرا باستدراجهما المتغيب عن طريق الاتصال به تليفونياً بدعوى توصيلهما لإحدى المناطق بدائرة المركز، وقاما بالتعدى عليه حتى فارق الحياة ثم قاما بإلقائه بأحد المصارف المائية بدائرة قسم شرطة غرب النوبارية، واستوليا على مركبة "التوك توك" قيادته، وأضافا بقيامهما ببيع مركبة "التوك توك" لعميلهما "سيئ النية"، مزارع، "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة مركز شرطة الرحمانية، أمكن ضبطه ومركبة "التوك توك" المستولى عليها.