السبت 04 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يهنئ شعب وحكومة نيجيريا بإنجاز الانتخابات الرئاسية والنيابية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي بأخلص التهاني لشعب وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية على إنجاز الانتخابات الرئاسية والنيابية، والتي تمثل خطوة مهمة في مسار ترسيخ دعائم الديمقراطية في دولة نيجيريا الشقيقة.

كما تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي بتهنئة قلبية لأخيه "بولا أحمد تينوبو"، الرئيس المُنتخب لجمهورية نيجيريا الاتحادية، متمنياً له التوفيق، ولشعب نيجيريا الشقيق دوام التقدم والازدهار، ومتطلعاً لمواصلة العمل المشترك بين البلدين، بما يلبي تطلعات شعبيهما نحو التنمية الشاملة، وتطلعات قارتنا الإفريقية نحو المزيد من الاستقرار والرخاء.

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رسائل المنيا

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