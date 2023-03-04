السبت 04 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«اليوريا» بـ 9200 جنيه للطن.. أسعار الأسمدة اليوم السبت

الأسمدة
الأسمدة

شهدت أسعار الأسمدة، استقرارًا اليوم السبت 4 مارس 2023.

وجاءت الأسعار كالتالي:

شهدت  أسعار سماد اليوريا استقرار في الأسعار حيث سجل 9200 جنيه للطن.

وشهدت أسعار سماد النترات اليوم  استقراراً عند 9000 جنيه للطن.

شهدت أسعار الفوسفات الناعم 12.5% اليوم استقرار عند 2500 جنيه للطن.

وشهدت أيضا أسعار الفوسفات الخشن 12.5% استقرار اليوم عند 3500 جنيه للطن

وكشف المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة في وقت سابق، أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الأسمدة الرئيسية، مثل اليوريا والنترات والسوير فوسفات وسلفات البوتاسيوم.

وأشار تقرير صادر عن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إلى أن هناك زيادة واضحة فى أداء صادرات القطاع خلال 2022، حيث بلغت قيمة صادراته ولأول مرة نحو 8.629مليار دولار، حيث حققت معدل نمو غير مسبوق بلغت نسبته 23% عما تحقق خلال العام السابق عليه، والذي بلغت قيمة صادراته نحو 7.033 مليار دولار.

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

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