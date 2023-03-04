أسعار البقوليات اليوم السبت 4 مارس 2023

شهدت أسعار البقوليات، استقرارًا في الأسواق، اليوم السبت 4 مارس 2023.

وجاءت الأسعار كالتالي:

تراوحت أسعار كيلو الفول البلدى بين 33 و38 جنيهًا.

سجلت أسعار الفول المجروش 40 جنيهًا للكيلو.

العدس الأصفر سائب سجل سعره ما بين 48 جنيهًا و50 جنيهًا للكيلو.

اللوبيا البلدي سجلت أسعارها 52 جنيهًا للكيلو.

استقرت أسعار اللوبيا المستوردة عند 49 جنيهًا للكيلو.

أسعار فاصوليا بيضاء مستوردة سائبة عند 35 جنيهًا للكيلو.

الحمص يسجل أسعاره نحو 48 إلى 52 جنيهًا للكيلو.

سجلت أسعار الذرة الفيشار 32 جنيهًا للكيلو.

تراوح كيلو الترمس مستورد 28 جنيهًا للكيلو.

سجلت أسعار الترمس المحلي اليوم 32 جنيهًا للكيلو.

السمسم استقر أسعاره اليوم السبت ما بين 110 و120 جنيهًا.

سجل سعر طن الفول البلدى رفيع الحبة 26000 جنيه.

الفول البلدى عريض يسجل سعر 25000 جنيه للطن معبأ أرضه.

السمسم المحلي معبأ أرضه استقر عند 54 ألف جنيه للطن معبأ أرضه.

السمسم المستورد أبيض سجل مبلغ 45 ألف جنيه للطن معبأ أرضه.

السمسم الأحمر المصرى استقر عند 44 ألف جنيه للطن معبأ أرضه.

السمسم الأحمر السودانى يسجل سعر 52 ألف جنيه للطن معبأ أرضه.

السمسم ديل الجمل يسجل مبلغ 44 ألف جنيه للطن معبأ أرضه.