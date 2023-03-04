السبت 04 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على المتهمين بقتل سائق لسرقته بالإكراه في الهرم

القبض على متهمين
القبض على متهمين

ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين بقتل سائق توكتوك والتخلص من جثته في منطقة زراعية لسرقته بالهرم.

البداية بورود بلاغ لمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة أحد الأشخاص، بمنطقة زراعية في الهرم، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة شاب مصابا بطعنات، وأشارت التحريات أن الضحية سائق توك توك، اعتدى عليه 4 أشخاص بأسلحة بيضاء، لسرقته بالإكراه، وتخلصوا من جثته بمنطقة زراعية وفروا هاربين.

حدد رجال المباحث هوية المتهمين، وتم ضبطهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.

رجال المباحث سائق توك توك منطقة زراعية النيابة مديرية أمن الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

الأكثر قراءة

مرتب الدرجة الأولى بعد الزيادة 2023

أسعار البقوليات اليوم السبت 4 مارس 2023

طلب إحاطة للحكومة بشأن استيلاء «هوج بول» على 6 مليارات جنيه من المواطنين

السجن المؤبد لعامل لاتهامه بقتل تاجر وسرقة رؤوس ماشية في قنا

النشرة المرورية اليوم السبت.. انتظام حركة السير في القاهرة والجيزة

«اليوريا» بـ 9200 جنيه للطن.. أسعار الأسمدة اليوم السبت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مع وزراء خارجية العشرين

صفاء النجار

الليالى العامرة.. حكايات من دار الأوبرا المصرية «1-3»

مؤمن المحمدي

صالح عبد الحى

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «2-2»

ماجد حبته

المنيا القديمة.. والجديدة

خالد حريب

حرصًا على نقابة الأطباء

محمد عبدالعزيز

أولاً.. استمعوا لآخر المتحدثين

د هند جاد

قبضة يدى.. التى لن تستطيع تجاهلها

صور

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

الرئيس السيسى يتفقد مكتبة «حياة كريمة» داخل مركز شباب المعصرة

محطة تل أبيب

المزيد

رئيسة المجر: لم نتخذ قرارًا بنقل سفارتنا فى إسرائيل إلى القدس

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال فى نابلس

إدانات دولية وإقليمية لتصريحات وزير إسرائيلى حول محو بلدة حوارة الفلسطينية