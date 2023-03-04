السبت 04 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«البتلو» تبدأ من 240 جنيهًا.. أسعار اللحوم في الأسواق اليوم السبت

لحوم
لحوم

شهدت أسعار اللحوم الحمراء، استقرارًا في الأسواق اليوم السبت ٤ مارس 2023.

وجاءت الأسعار كالتالي:
اللحوم البتلو تراوحت بين 240 و280 جنيها للكيلو.

اللحوم الضاني تراوحت بين 240 و300 جنيه للكيلو.

الكبدة البلدي تراوحت بين 200 و260 جنيهًا للكيلو.

الكبدة الضأن تراوحت بين 240 و280 جنيهًا للكيلو.

اللحوم الجملي تبدأ من 190 جنيهًا للكيلو.

السجق البلدي تراوح بين 170 و190 جنيهًا للكيلو.

الاستيك والبفتيك تراوح بين 180 و220 جنيهًا للكيلو.

عرق التربيانكو تراوحت بين 220 و250 جنيهًا للكيلو.

اللحوم المفرومة تراوحت بين 180 و210 جنيهات للكيلو.

كباب الحلة من 230 لـ290 جنيهًا.

- أسعار اللحوم المستوردة
- كيلو اللحم البرازيلي تراوح بين 160 و190 جنيهًا.

- كيلو الكبدة المستوردة تراوح بين 140 و170 جنيهًا.

وحسب بيانات وزارة الزراعة، يصل حجم استهلاك مصر من اللحوم الحمراء لنحو أكثر من مليون طن سنويًا، يتم استيراد 47% منها، ويتم توفير 53% من المزارع بالسوق المحلية، وتنقسم اللحوم المستوردة إلى عجول حية بنحو 300 ألف طن سنويًا، والباقي لحوم مجمدة، بالإضافة إلى إنتاج 530 ألف طن محليًا.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

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