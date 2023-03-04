السيطرة على حريق شارع طوسون فى شبرا

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق اندلع في أحد المنازل بشارع طوسون في شبرا، بعد أن امتد إلى بعض المنازل المجاورة، دون وقوع أي خسائر في الأرواح.

وتلقت قوات الحماية المدنية، إخطار باندلاع حريق هائل في أكثر من منزل في شارع طوسون، حيث نشبت النيران في منزل رقم 54 وامتدت إلى العقار المجاور رقم 56، وهو مهجور وصادر بحقه قرار إزالة.

وعلى الفور تحركت قوات الحماية المدنية، وأنقذت عددًا من السكان في المنازل المجاورة من الاختناق، نتيجة انتشار الدخان بسبب الحريق، وتم الدفع بسيارات الإطفاء حتى تمت السيطرة على الحريق.

حريق شارع طوسون فى شبرا

حريق شارع طوسون فى شبرا