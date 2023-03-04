المفوضية الأوروبية: حان الوقت لنقل الصناعات الدفاعية الأوروبية إلى نموذج اقتصاد الحرب

أعلن المفوض الأوروبي لشؤون السوق الداخلية، تييري بريتون، عن ضرورة نقل الصناعات الدفاعية الأوروبية إلى مرحلة اقتصاد الحرب.



ونقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" عن بريتون قوله، "أعتقد أن الوقت قد حان لكي تنتقل صناعات الدفاع الأوروبية إلى نموذج اقتصادي في زمن الحرب لتلبية احتياجات التصنيع الدفاعي".



ويذكر، أن بريتون يمارس الضغوط على المؤسسات المالية، التي لا تتعاون مع شركات الأسلحة، لزيادة حجم الإقراض لهذه الشركات.



وأطلقت روسيا، في 24 فبراير 2022 عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بعدها، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.



وتواصل القوات المسلحة الروسية لتحقيق أهدافها المعلنة بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها، وتقديم مجرمي الحرب إلى العدالة.

