السبت 04 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بسبب المناخ.. الآلاف يتظاهرون في ألمانيا

تظاهرات في ألمانيا
تظاهرات في ألمانيا

تظاهر آلاف من الصغار والكبار في العاصمة الألمانية برلين، وذلك للمطالبة بجهود حكومية أكبر في مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري.

وخص المتظاهرون قطاع النقل في ألمانيا بمطالبهم بحيث يقل الاعتماد على وسائل النقل التي تتسبب في زيادة الانبعاثات الضارة.

ورفع المتظاهرون لافتات حول المناخ مثل "لا تعبث مع مستقبلنا".

واعتبر المشاركون في التظاهرات أنه يجب الضغط على الحكومة من أجل العمل على تقليل الانبعاثات الضارة.

وحذر العلماء من فشل الجهود الدولية للحد من متوسط زيادة درجة الحرارة في جميع أنحاء العالم إلى 1.5 درجة مئوية (2.7 فهرنهايت) مقارنة بأوقات ما قبل الثورة الصناعية.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

الأكثر قراءة

مرتب الدرجة الأولى بعد الزيادة 2023

أسعار البانية والفراخ اليوم السبت 4 مارس فى بورصة الدواجن الرئيسية

وسائل إعلام أمريكية تكشف تفاصيل زيارة المدعي العام الأمريكي إلى أوكرانيا

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

خبير تحكيمى يكشف أحقية بيراميدز فى الحصول على ركلة جزاء أمام الزمالك

بعد زيادة الحد الأدنى للأجور.. جدول المرتبات الجديد 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مع وزراء خارجية العشرين

صفاء النجار

الليالى العامرة.. حكايات من دار الأوبرا المصرية «1-3»

مؤمن المحمدي

صالح عبد الحى

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «2-2»

ماجد حبته

المنيا القديمة.. والجديدة

خالد حريب

حرصًا على نقابة الأطباء

محمد عبدالعزيز

أولاً.. استمعوا لآخر المتحدثين

د هند جاد

قبضة يدى.. التى لن تستطيع تجاهلها

صور

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

الرئيس السيسى يتفقد مكتبة «حياة كريمة» داخل مركز شباب المعصرة

محطة تل أبيب

المزيد

تصعيد مخطط.. نتنياهو وأجهزة الأمن الإسرائيلية يدفعون باتجاه معاقبة السلطة الفلسطينية

كابينت «متكال»

تصريح قاسٍ.. كيف تناولت إسرائيل بيان مصر بشأن قرية «حوارة»؟