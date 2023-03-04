بسبب المناخ.. الآلاف يتظاهرون في ألمانيا

تظاهر آلاف من الصغار والكبار في العاصمة الألمانية برلين، وذلك للمطالبة بجهود حكومية أكبر في مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري.



وخص المتظاهرون قطاع النقل في ألمانيا بمطالبهم بحيث يقل الاعتماد على وسائل النقل التي تتسبب في زيادة الانبعاثات الضارة.



ورفع المتظاهرون لافتات حول المناخ مثل "لا تعبث مع مستقبلنا".



واعتبر المشاركون في التظاهرات أنه يجب الضغط على الحكومة من أجل العمل على تقليل الانبعاثات الضارة.



وحذر العلماء من فشل الجهود الدولية للحد من متوسط زيادة درجة الحرارة في جميع أنحاء العالم إلى 1.5 درجة مئوية (2.7 فهرنهايت) مقارنة بأوقات ما قبل الثورة الصناعية.



