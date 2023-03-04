السبت 04 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

في زيارة مفاجئة.. رئيسة البرلمان الأوروبي تصل أوكرانيا

رئيسة البرلمان الأوروبي
رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا

وصلت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا إلى العاصمة الأوكرانية كييف في زيارة مفاجئة، مساء الجمعة، وكتبت ميتسولا على "تويتر" أنه "يسرني أن أعود إلى أوكرانيا"، ونشرت صورة لوصولها إلى كييف.

وأضافت: "يسرني أن أكون مع من ضحوا بالكل من أجل قيمنا، مع الأوروبيين الذين بيتهم الاتحاد الأوروبي".

ولم يتم الإعلان عن زيارة رئيسة البرلمان الأوروبي لأوكرانيا مسبقا، نظرا للاعتبارات الأمنية.

وجدير بالذكر أن أوكرانيا قد قدمت الطلب الرسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ورجحت السلطات الأوكرانية أن عملية الانضمام قد تستغرق عامين من لحظة انطلاق المفاوضات بين كييف وبروكسل.

 

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