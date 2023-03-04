في زيارة مفاجئة.. رئيسة البرلمان الأوروبي تصل أوكرانيا

وصلت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا إلى العاصمة الأوكرانية كييف في زيارة مفاجئة، مساء الجمعة، وكتبت ميتسولا على "تويتر" أنه "يسرني أن أعود إلى أوكرانيا"، ونشرت صورة لوصولها إلى كييف.



وأضافت: "يسرني أن أكون مع من ضحوا بالكل من أجل قيمنا، مع الأوروبيين الذين بيتهم الاتحاد الأوروبي".



ولم يتم الإعلان عن زيارة رئيسة البرلمان الأوروبي لأوكرانيا مسبقا، نظرا للاعتبارات الأمنية.



وجدير بالذكر أن أوكرانيا قد قدمت الطلب الرسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ورجحت السلطات الأوكرانية أن عملية الانضمام قد تستغرق عامين من لحظة انطلاق المفاوضات بين كييف وبروكسل.



