خبير تحكيمى يكشف أحقية بيراميدز فى الحصول على ركلة جزاء أمام الزمالك

كشف سمير عثمان، المحلل والخبير التحكيمي، عن مدى صحة قرارات محمد عادل حكم مباراة الزمالك وبيراميدز التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 20 من بطولة الدوري الممتاز.

وانتهت مباراة الزمالك وبيراميدز بالتعادل السلبي في الجولة 20 من المسابقة المحلية.

وقال عثمان في تصريحات تليفزيونية "مطالبة بيراميدز بالحصول على ركلة جزاء بسبب عرقلة مصطفى فتحي؟ قرار الحكم سليم باستمرار اللعب نظرًا لأن الاحتكاك طبيعي".

وأكد خلال تصريحاته " أن الزمالك لا يستحق الحصول على ركلة جزاء وأنه كان احتكاك طبيعي وصراع على الكرة بين مدافع بيراميدز ولاعب الزمالك، ولم يكن هناك ركلة جزاء".