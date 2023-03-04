السبت 04 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«مقاعد مخصصة للسيدات» فى مكتبة مصر العامة بالدقى.. الليلة

مكتبة مصر العامة
مكتبة مصر العامة بالدقي

“مقاعد مخصصة للسيدات”، محور الأمسية الثقافية، التي تحتضنها مكتبة مصر العامة بالدقي، في الخامسة من مساء اليوم السبت.

 

 تعقد ندوة لمناقشة رواية الكاتبة مني عارف، والصادرة عن دار العين للنشر والتوزيع، تحت عنوان “مقاعد مخصصة للسيدات”.

 

ومني عارفة، كاتبة روائية، وعضو لجنة القصة بالإسكندرية، صدر لها العديد من الأعمال الإبداعية ما بين القصة القصيرة والرواية، نذكر من بينها: “ليالي القمر” عن دار الغصن الفضي بالأسكندرية2001 - “أطواق الياسمين” عن دار الغصن الفضي بالأسكندرية 2003 - “روائح الزمن الجميل” عن دار زياد بالأسكندرية 2006 - “وشوشات الودع” عن دار الحضارة العربية 2010 - “أشجان الرحي”ل عن دار آفاق 2012 - “إيقاعات متفردة” عن دار الهلال 2014 - “لعبة الظلال” 2015 عن دار العين.

 

ومما جاء في رواية “مقاعد مخصصة للسيدات”، للكاتبة مني عارف نقرأ: مرَّت ثلاثة أسابيع منذ تلك الوعكة التي أصابتني.. ونصحني الطبيب بالراحة التامَّة والبُعد كل البعد عن الانفعالات والتفكير الزائد.. أصبحتُ اليوم أفضل.. أفتحُ الشرفات وأمشي ببطءٍ داخل الحديقة..

 

أقفُ أتحسَّس شجرة الياسمين وألتقطُ ثلاث وردات منها.. وقعَتْ على الأرض.. واحدة لها.. واحدة لك.. والأخيرة لي.. ملمسها ناعم ورائحتها نفَّاذة وقوية.. هل لا زالت تحت تلك السماء البعيدة تنمو الزنابق يا تُرَى؟.هل لا زالت تمرُّ العصافير؟. ويمرُّ النهار حثيثًا هادئًا؟.

 

ــ محاضرة  "دور الحوكمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة" بمكتبة الزاوية الحمراء

في سياق متصل، تنظم مكتبة مصر العامة  ــ فرع حي الزاوية الحمراء ــ وبالتعاون مع مبادرة مهندسون من أجل مصر المستدامة، محاضرة تحت عنوان “دور الحوكمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومكافحة الفساد”.

 

 وتعقد المحاضرة في الرابعة من عصر اليوم السبت أيضا، ويقدمها الدكتور حازم عواد، وتتضمن المحاضرة عدة محاور منها دور الحوكمة فى مكافحة الفساد وكذلك رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة بالإضافة إلى آليات التحول الرقمى فى مصر وحوكمة الجهاز الإدارى والشركات كما تشمل دور الحوكمة فى التنمية المستدامة.

مقاعد مخصصة للسيدات مكتبة مصر العامة بالدقي الكاتبة مني عارف آليات التحول الرقمي حوكمة الجهاز الإداري

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