السبت 04 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

بعد فوزه على الباطن.. ترتيب النصر السعودى فى الدورى 2023

النصر السعودي
النصر السعودي

ترتيب النصر السعودي في الدوري 2023 تحوز على نسبة بحث عالية على محرك “جوجل” العالمي خلال الساعات الماضية خاصة بعد فوز نادي النصر على نظيره الباطن بثلاثية مقابل هدف في الدوري السعودي للمحترفين منذ انضمام الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو لصفوف نادي النصر وهي الصفقة التي حازت على اهتمام العالم وحدثت ضجة كبيرة خلال الإعلان عنها ومنذ ذلك الحين ويتم متابعة ترتيب النصر السعودي في الدوري بشكل مستمر.

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ترتيب النصر السعودي في الدوري 2023

فريقلعبفازتعادلخسرمتبقية+/-فرقنقاط

1

النصر

19

14

4

1

11

10:42

32

46

2

الاتحاد

19

13

5

1

11

6:34

28

44

3

الشباب

18

12

4

2

12

14:37

23

40

4

الهلال

16

9

6

1

14

15:29

14

33

5

التعاون

18

9

4

5

12

20:26

6

31

6

الفتح

18

9

1

8

12

22:30

8

28

7

الطائي

19

8

1

10

11

27:26

-1

25

8

الفيحاء

18

6

5

7

12

27:22

-5

23

9

ضمك

18

5

7

6

12

22:21

-1

22

10

الإتفاق

19

6

4

9

11

22:17

-5

22

11

أبها

19

7

1

11

11

32:22

-10

22

12

الرائد

19

6

3

10

11

31:22

-9

21

13

الوحدة

19

5

5

9

11

27:16

-11

20

14

الخليج

18

5

1

12

12

28:13

-15

16

15

العدالة

18

3

4

11

12

34:14

-20

13

16

الباطن

19

1

3

15

11

47:13

-34

6

النصر السعودي في الدوري

ويتصدر فريق نادي النصر السعودي ترتيب جدول الدوري السعودي حيث حصد خلال 19 مباراة 46 نقطة حيث فاز 14 مباراة وتعادل في 4 أخرى وهزم في مباراة وحيدة ويبتعد عن أقرب منافسيه ساحب الوصافة فريق نادي الإتحاد بنقطتين.

ترتيب النصر السعودي في الدوري النصر السعودي جوجل كريستيانو رونالدو كريستيانو نادي النصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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