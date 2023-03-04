السبت 04 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إدانات دولية وإقليمية لتصريحات وزير إسرائيلى حول محو بلدة حوارة الفلسطينية

وزير المالية الإسرائيلي
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش

أدانت وزارة الخارجية الفرنسية، الجمعة، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، التي دعا فيها إلى محو بلدة "حوارة" الفلسطينية، واصفة تلك التصريحات بـ"المرفوضة وغير المسؤولة".

وقالت الخارجية الفرنسية - في بيان صحفي - : "نشعر بالفزع من كلام الوزير الإسرائيلي. فهي تصريحات مرفوضة وغير مسؤولة ولا تليق بوزير في الحكومة الإسرائيلية".

كما اعتبرت الخارجية أن "تلك التصريحات تغذي الكراهية وتؤجج دوامة العنف الحالية".

وتجدد فرنسا دعوتها للحكومة الإسرائيلية، بموجب التزاماتها الدولية كقوة احتلال، إلى حماية المدنيين الفلسطينيين ومحاكمة مرتكبي أعمال العنف.

ويوم الأربعاء الماضي، قال سموتريتش: "أعتقد أن حوارة يجب محوها بالكامل"، مضيفًا: "أعتقد أن على دولة إسرائيل أن تفعل ذلك".

وكان سموتريتش يرد على سؤال خلال حديثه في مؤتمر اقتصادي حول الهجوم الذي شنه عشرات المستوطنين مساء الأحد الماضي على حوارة جنوب نابلس، وأسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة العشرات، وإحراق عشرات المنازل ومئات السيارات.

من جانبها أعربت المملكة العربية السعودية، الجمعة، عن استنكارها الشديد للتصريحات "المتطرفة"، التي أدلى بها أحد مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي، من خلال مطالبته بـ "محو" قرية حوارة الفلسطينية.

‎وأكدت وزارة الخارجية السعودية - في بيان، أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - رفض المملكة التام لهذه التصريحات العنصرية وغير المسؤولة، والتي تعكس حجم العنف والتطرف، الذي يمارسه الكيان الإسرائيلي المحتل تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، مشددةً على مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لردع هذه الممارسات المشينة، ووقف التصعيد، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

الأكثر قراءة

مرتب الدرجة الأولى بعد الزيادة 2023

بعد زيادة الحد الأدنى للأجور.. جدول المرتبات الجديد 2023

30 ألف شخص يشاركون فى مظاهرات لنشطاء المناخ بالنمسا

هنا الزاهد برفقة هنا شيحة بملابس الإحرام

لاتسيو يُوقف سلسلة انتصارات نابولى فى الدورى الإيطالى

إدانات دولية وإقليمية لتصريحات وزير إسرائيلى حول محو بلدة حوارة الفلسطينية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مع وزراء خارجية العشرين

صفاء النجار

الليالى العامرة.. حكايات من دار الأوبرا المصرية «1-3»

مؤمن المحمدي

صالح عبد الحى

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «2-2»

ماجد حبته

المنيا القديمة.. والجديدة

خالد حريب

حرصًا على نقابة الأطباء

محمد عبدالعزيز

أولاً.. استمعوا لآخر المتحدثين

د هند جاد

قبضة يدى.. التى لن تستطيع تجاهلها

صور

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

الرئيس السيسى يتفقد مكتبة «حياة كريمة» داخل مركز شباب المعصرة

محطة تل أبيب

المزيد

تصعيد مخطط.. نتنياهو وأجهزة الأمن الإسرائيلية يدفعون باتجاه معاقبة السلطة الفلسطينية

كابينت «متكال»

تصريح قاسٍ.. كيف تناولت إسرائيل بيان مصر بشأن قرية «حوارة»؟