مع أولى التعاملات الصباحية يدور في ذهن المقاولين والتجار وعمال البناء معرفة سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 4 مارس 2023 عبر جوجل، حرصًا منهم على معرفة الأسعار بشكل مستمر.

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أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 4 مارس 2023

نستعرض لكم «الدستور»، أسعار الحديد والأسمنت، في تعاملات اليوم السبت 4 مارس 2023، وتكون تسليم أرض مصنع.

وتشهد أسعار الحديد من بدء شهر فبراير الماضي حالة من التذبذب الانخفاض والارتفاع، وجاء ذلك عقب سلسلة من الارتفاعات وصل فيها إلى مبلغ 30 ألف جنيه وتكون نتيجة ارتفاع أسعار الدولار في البنوك ليتعدى مبلغ الـ30 جنيهًا.

وتنتج مصر حوالي قيمة 7.9 مليون طن من قيمة حديد التسليح، وحوالي مبلغ 4.5 مليون طن بليت، أما تستورد 3.5 مليون طن بليت، طبق بيانات غرفة الصناعات المعدنية.

وتتم إضافة قيمة ستتراوح ما بين مبلغ 500 و1000 جنيه ضريبة وهذه قيمة مضافة ورسوم نقل، على سعر الحديد ليصل إلى المستهلك، بينما بالنسبة للأسمنت فتتم إضافة ما بين مبلغ 100 و200 جنيه ليصل إلى المستهلك.

أسعار الحديد اليوم

وسجل متوسط سعر الحديد اليوم السبت في شركة عز 28300 جنيه للطن، وسجل اليوم السبت سعر حديد بشاي مبلغ 28500 جنيه للطن، وسجل سعر حديد سرحان قيمة 26500 جنيه للطن الواحد، وسجل سعر حديد العتال مبلغ 27500 جنيه للطن.

بينما سجل سعر الحديد اليوم السبت في المصريين 28300 جنيه للطن، وحديد الكومي 27000 جنيه للطن، وحديد المراكبي 27000 جنيه للطن، كما سجل العشري 27000 جنيه للطن، والمعادي 27000 جنيه.

كما سجل سعر الحديد اليوم السبت في مصر ستيل سعر 27000 جنيه للطن، وسجل حديد الداخلية سعر 28300 جنيه، وعطية سعر 27500 جنيه.

وسجل سعر طن الحديد في الأسواق للمصانع الاستثمارية ما بين مبلغ 26000 و26200 جنيه، بينما وصل متوسط سعر طن الحديد بالمصانع المدرفلة إلى ما بين 26200 و26500 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم

بينما سجل أسمنت المسلح، قيمة 1870 جنيهًا في الطن، كما بلغ سعر أسمنت النصر حوالي 1850 جنيهًا للطن، والمعلم بلغ 1840 جنيهًا، وأسمنت العسكري 1820 جنيهًا.

وسجل أسمنت السويدي قيمة 1910 جنيهات في الطن الواحد، وسجل أسمنت وادي النيل مبلغ 1820 جنيهًا في الطن الواحد، وسجل أسمنت حلوان قيمة 1870 جنيهًا بالطن الواحد.

وسجلت أسعار الأسمنت المخلوط اليوم ما بين 1370 جنيهًا و1410 جنيهات، بينما الأسمنت المقاوم سجل ما بين 1910 جنيهات و1970 جنيهًا، والأسمنت الأبيض ما بين 3300 و3150 جنيهًا.