السبت 04 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

دورتموند يهزم لايبزيج ويعتلى صدارة الدورى الألمانى

بوروسيا دورتموند
بوروسيا دورتموند

اعتلى فريق بوروسيا دورتموند قمة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، بشكل مؤقت، عقب فوزه على ضيفه لايبزج 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة في الجولة الثالثة والعشرين من المسابقة.

 

وأنهى دورتموند الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما ماركو ريوس في الدقيقة 21 من ركلة جزاء وإيمري تشان في الدقيقة 39.

 

وفي الشوط الثاني تمكن لايبزج من تسجيل هدف تقليص الفارق عن طريق إيميل فورسبيرج في الدقيقة 74.

 

ورفع دورتموند رصيده إلى 49 نقطة في صدارة الترتيب، مؤقتا، وتوقف رصيد لايبزج عند 42 نقطة في المركز الرابع.

 

ومن الممكن أن يتراجع دورتموند للمركز الثاني في حال فوز بايرن ميونخ، صاحب المركز الثاني برصيد 46 نقطة، على شتوتجارت السبت.

بوروسيا دورتموند لايبزيج الالمانى الدورى الألماني البوندسليجا

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