السبت 04 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

ليس شلبى ودونجا فقط.. تسريب عقد سامسون أكينيولا مع الزمالك (مستند)

سامسون أكينيولا
سامسون أكينيولا

حصلت "الدستور" على نسخة من عقد البنيني سامسون أكينيولا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، كان قد تم تسريبها عقب مباراة الفارس الأبيض أمام بيراميدز.

وسقط الزمالك في فخ التعادل السلبي أمام بيراميدز في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة 20 من بطولة الدوري.

أكينيولا انضم إلى صفوف الزمالك في الصيف الماضي قادمًا من كاراكاس الفنزويلي مقابل 1.2 مليون دولار في الوقت الذي أكد فيه أمير مرتضى منصور المشرف على فريق الكرة آنذاك على أن إجمالي الصفقة 900 ألف دولار فقط.

وبحسب العقد الذي تم تسريبه فإن المهاجم البنيني يحصل على إجمالي 2.4 مليون دولار خلال السنوات الأربعة التي تعاقد فيها مع الزمالك.

ويعد سامسون ثالث اللاعبين الذين تم تسريبهم عقودهم داخل القلعة البيضاء بعد الثنائي مصطفى شلبي ومحمود عبد العاطي دونجا.

عقد سامسون أكينيولا

 

عقد سامسون أكينيولا

 

عقد سامسون أكينيولا

 

عقد سامسون أكينيولا
سامسون أكينيولا الزمالك بيراميدز مباراة بيراميدز والزمالك مصطفي شلبي محمود عبد العاطي دونجا الدورى المصرى

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وائل لطفي

رسائل المنيا

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