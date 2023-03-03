السبت 04 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«استفزته الصور».. «عبدالباقى» يكشف تطورات الحالة الصحية للموسيقار حلمى بكر

المطرب حلمي عبد الباقي
المطرب حلمي عبد الباقي

كشف المطرب حلمي عبد الباقي، عن تفاصيل الحالة الصحية للموسيقار حلمي بكر، مؤكدًا أنه خرج من المستشفى وهو الآن في منزله بصحة جيدة.

ولفت “عبدالباقي”، خلال لقائه ببرنامج «سبوت لايت» عبر قناة «صدى البلد»، إلى أنه زار حلمي بكر في المستشفى هو ونقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل وعدد من أعضاء مجلس النقابة، ولم يتمكن جميع أعضاء المجلس من زيارته لوجوده في العناية المركزة وقتها.

وكشف عن انزعاج حلمي بكر، من نشر بعض الناس لصوره وهو في المستشفى، قائلا: “ناس بتحب اللقطة، الله أعلم باللي في النفوس، بس قالي إنه اتضايق”، فقلت له: "يا أستاذ حلمي الناس بتحبك، وبيسألوني دايما عليك، اتبسط وقال أنا مبسوط بحب الناس".

 

اقرأ أيضًا: 

حلمي بكر يعلق على شائعة وفاته.. ورسالة لـ مصطفى كامل

حلمي بكر يوضح حقيقة منعه «المطرب النقاش» من الغناء بالأوبرا

 

حلمي بكر الحالة الصحية لحلمي بكر الموسيقار حلمي بكر المستشفى حلمي عبالباقي

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

الأكثر قراءة

مرتب الدرجة الأولى بعد الزيادة 2023

بعد زيادة الحد الأدنى للأجور.. جدول المرتبات الجديد 2023

كواليس اشتباك زيزو مع جماهير الزمالك بعد التعادل مع بيراميدز

موعد مباراة الأهلى والقطن الكاميرونى فى دورى أبطال إفريقيا

طبيب «بايدن»: الرئيس الأمريكى خضع لعملية إزالة ورم سرطانى فبراير الماضى

يحيي المنواتى يبهر لجنة «الدوم» بأغنية من التراث السيناوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مع وزراء خارجية العشرين

صفاء النجار

الليالى العامرة.. حكايات من دار الأوبرا المصرية «1-3»

مؤمن المحمدي

صالح عبد الحى

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «2-2»

ماجد حبته

المنيا القديمة.. والجديدة

خالد حريب

حرصًا على نقابة الأطباء

محمد عبدالعزيز

أولاً.. استمعوا لآخر المتحدثين

د هند جاد

قبضة يدى.. التى لن تستطيع تجاهلها

صور

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

الرئيس السيسى يتفقد مكتبة «حياة كريمة» داخل مركز شباب المعصرة

محطة تل أبيب

المزيد

تصعيد مخطط.. نتنياهو وأجهزة الأمن الإسرائيلية يدفعون باتجاه معاقبة السلطة الفلسطينية

كابينت «متكال»

تصريح قاسٍ.. كيف تناولت إسرائيل بيان مصر بشأن قرية «حوارة»؟