«استفزته الصور».. «عبدالباقى» يكشف تطورات الحالة الصحية للموسيقار حلمى بكر

كشف المطرب حلمي عبد الباقي، عن تفاصيل الحالة الصحية للموسيقار حلمي بكر، مؤكدًا أنه خرج من المستشفى وهو الآن في منزله بصحة جيدة.

ولفت “عبدالباقي”، خلال لقائه ببرنامج «سبوت لايت» عبر قناة «صدى البلد»، إلى أنه زار حلمي بكر في المستشفى هو ونقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل وعدد من أعضاء مجلس النقابة، ولم يتمكن جميع أعضاء المجلس من زيارته لوجوده في العناية المركزة وقتها.

وكشف عن انزعاج حلمي بكر، من نشر بعض الناس لصوره وهو في المستشفى، قائلا: “ناس بتحب اللقطة، الله أعلم باللي في النفوس، بس قالي إنه اتضايق”، فقلت له: "يا أستاذ حلمي الناس بتحبك، وبيسألوني دايما عليك، اتبسط وقال أنا مبسوط بحب الناس".