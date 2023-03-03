في رسالة شكر لـ «المتحدة».. محمد بركات: «كابيتانو مصر» إنجاز حقيقي

عبر الكابتن محمد بركات، عن إعجابه الشديد بفكرة برنامج "كابيتانو مصر"، حيث حل اليوم ضيفاً على البرنامج بصحبة الكابتن سعد سمير.

وقال بركات خلال البرنامج: يكفينا لاعب أو اتنين قادرين على تمثيل الوطن، “كابيتانو مصر” إنجاز حقيقي، شكراً الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشكراً وزارة الشباب والرياضة".

اكتشاف المواهب

وفي سياق متصل قال كابتن سعد سمير، إن "كابيتانو مصر" من الأفكار الجيدة التي تحسب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث يتم من خلال هذا البرنامج اكتشاف المواهب الرياضية في الصغر ووضعها على الطريق الصحيح.

وأضاف أن أكثر ما يميز البرنامج هو الجمهور المشجع للمتسابقين واللذين حرصوا على حضور المباريات بالرغم من سفرهم الشاق من المحافظات القريبة والبعيدة.

وخلال الحلقة دارت وصلة مزاح بين الثنائي محمد بركات نجم الكرة المصرية السابق عضو اتحاد الكرة حالياً، وسعد سمير مدافع فريق فيوتشر

كابيتانو مصر

بدأت فعاليات حلقة جديدة من برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب، المذاع عبر فضائية "ON"، الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

سعد سمير لمواهب «كابيتانو مصر»: «البرنامج فرصة هتخليكم نجوم كبار»