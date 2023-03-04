السبت 04 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 4 مارس 2023

الأبراج الفلكية
الأبراج الفلكية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الفلكية، اليوم السبت 4 مارس 2023، على النحو التالي:

 

حظك اليوم لمواليد برج الحمل

مهنياً: يزيل هذا اليوم بعض الالتباس لكنّه يدعوك الى التفكير الجيد قبل التصرف. قد تقوم بسفر مفيد جداً.

عاطفياً: تكون برفقة شريك العمر وتنسى إلى جانبه كل همومك ومشاغلك، وتنعم بالهناء..

صحياً: قد تسمع بخبر يخصّ وضعاً صحياً أو مهنياً يجعلك مهتماً جداً، لكن تجنّب النزاعات.

 

حظك اليوم لمواليد برج الثور

مهنياً: عليك التركيز على الأمور الأساسية ولا تُشغل نفسك بالأمور الثانوية لأنها لن تجديك نفعاً.

عاطفياً: تتعرّض لأوضاع صعبة وأنت في أمسّ الحاجة إلى لوقوف الشريك بجانبك لتتجاوزها بأقلّ ضرر ممكن.

صحياً: وضعك الصحي الدقيق يفرض عليك الانتباه إلى ضرورة التقيّد بتعليمات الطبيب المختص.

 

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء

مهنياً: دافع عن إنجازاتك اليوم ولا تتهاون بها، فالجميع يحاول أن يدفعك إلى مواجهة قرارات صعبة. 

عاطفياً: يثير هذا اليوم المشاعر ويُكسبك هالة كبيرة وجاذبية تمارسها على الجنس الآخر..

صحياً: أسباب متعددة تجدها وراء الوهن الذي تشعر به لكنها سريعة المعالجة وتزول من دون أن تترك أي آثار على صحتك.

 

حظك اليوم لمواليد برج السرطان

مهنياً: قد تكون التطورات كلها لمصلحتك في الأيام المقبلة، لكن ذلك لا يعني التفريط في المكتسبات التي حققتها أخيراً.

عاطفياً: حاول أن تكون منصفاً مع الشريك، فهذا أفضل للجميع ويخلق الكثير من الأجواء الإيجابية بينكما .

صحياً: حاول الترفيه عن نفسك قدر المستطاع، ولا تبق بالك مشغولاً على العمل، فكل شيء على خير ما يرام.

 

حظك اليوم لمواليد برج الأسد

مهنياً: يوم مهمّ قد تطرأ خلاله احداث لا تُنتسى، وهو يوم يحمل ايجابيات ويدعوك الى الاستثمار وتجربة الحظ واكتشاف آفاق جديدة.

عاطفياً: تبدو أمورك العاطفية بحاجة إلى إعادة تقييم، ولا سيما بعد التطورات الطارئة أخيراً.

صحياً: جسمك متعب وصحتك تحتاج إلى المزيد من الانتباه، فكن على قدر المسؤولية.

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حظك اليوم.. توقعات الأبراج الفلكية الجمعة 3 مارس 2023

حظك اليوم لمواليد برج العذراء

مهنياً:الحوار هو الطريقة المثلى لتصل إلى قرارات صائبة تعود عليك بالنفع على الصعيدين المادي والمعنوي.

عاطفياً: يقنعك الشريك بوجهة نظره إلى بعض الأمور، فعليك أن تمضي معه وقتاً أطول لتصل إلى النتائج الجيدة..

صحياً: قد تنفعل لأسخف الأمور بعدما يستدرجك إلى ذلك أشخاص تافهون. ألم تتعلم من دروس الماضي؟.

 

حظك اليوم لمواليد برج الميزان

مهنياً: تيوم جيد جدا تدعمك صداقات قديمة وعلاقات اجتماعية جيّدة، فتجد الحلول كلما اصطدمت بعوائق أو بتعقيدات أو بخيبات أمل.

عاطفياً: تعيش حالاً من الصفاء الفكري والذهني حين تبتعد عن كل ما يسبب التوتر مع الشريك.

صحياً: إنه الوقت المناسب لعطلة مرحة، بعدما حرمتك مشاغلك من التمتع بالراحة والاستجمام.

 

حظك اليوم لمواليد برج العقرب

مهنياً: تكون المعنويات مرتفعة والوعود كثيرة، لا شك في أنك تبدأ دورة جديدة في هذه الأثناء وتستعيد حيويتك وإيجابيتك. .

عاطفياً: تكون على وفاق تام مع الشريك، وتخططان معاً لتمضية المزيد من الوقت معاً. .

صحياً: تتخلص من متاعب صحية عابرة، وتستعيد نشاطك للقيام بما اعتاده الآخرون منك.

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حظك اليوم لمواليد برج القوس

مهنياً: يلقي هذا اليوم الضوء على شراكة لك مهنية، وقد يكون حاسماً، وتعبّر عن استيائك بانتفاضة ما على الأرجح.

عاطفياً: القرارات العاطفية التي تتخذها حكيمة جداً، وتخطط جيداً وتنظم أمورك بشكل يتفق ومخططات الحبيب.

صحياً: خذ قسطاً من الراحة والنوم فذلك ضروري لاستعادة نشاطك.

 

حظك اليوم لمواليد برج الجدي

مهنياً: يتطلب منك العمل بذل المزيد من الجهد، وكل ما عدا ذلك لن يكون في مصلحتك في الأيام المقبلة.

عاطفياً: لا تكون أنانياً وتحاول أن تتشارك مع الحبيب في اتخاذ القرارات الحاسمة وخصوصاً أن بعضها مصيري في تحديد العلاقة.

صحياً: تابع نظامك الغذائي الذي تتبعه منذ مدة، ولن تكون النتائج إلا كما تريد.

 

حظك اليوم لمواليد برج الدلو

مهنياً: إياك والغرور وانتقاد الآخرين ما لم تكن أهمّ منهم، بل عد إلى صوابك وكن واعياً، فالزمن لا يرحم.

عاطفياً: تركز على الحياة العاطفية من خلال الأصدقاء والمعارف وتهتم بالترفيه والحفلات.

صحياً: لست مرتاحاً إلى وضعك الصحي العام، وتشعر أن شيئاً ما ليس على ما يرام لكنك لا تستطيع تحديده.

 

حظك اليوم لمواليد برج الحوت

مهنياً: الخطوط جيّدة للانطلاق والتدقيق والبحث ثم الإنجاز. لا تقف مكتوفاً تراقب الحياة تمرّ امامك، بل قاوم لتنال حقوقك وتحصل على ما هو ملك لك.

عاطفياً: بعيداً عن البيت تعيش حالة غير متوقعة قد تكون في مصلحتك، أحد منتقديك السابقين يبدي اهتماماً بكسب صداقتك.

صحياً: انتبه إلى وضعك الصحي، فأنت تحب الأكل الدسم ولا تحسب حساباً للعواقب.

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