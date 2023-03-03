بمشاركة لاعب الأهلى.. تونس تهزم الكونغو بركلات الترجيح وتتأهل إلى مونديال الشباب

تأهل منتخب تونس إلى كأس العالم للشباب تحت 20 عاما بعد الفوز على جمهورية الكونغو بركلات الجزاء الترجيحية في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم.

وفاز منتخب تونس على نظيره الكونغولي بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3 في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما.

وشارك محمد الضاوي كريستو لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، في هجوم منتخب بلده تونس أمام الكونغو مساء اليوم الجمعة.

وسجل أهداف الكونغو، ديو جراسياس موريل "هدفين" في الدقيقتين 24 و80، وعلي سعودي في الدقيقة 119.

بينما أحرز أهداف تونس الثلاثة كلا من، جبريل عثمان في الدقيقة 37، وسامي أوليفر "هدفين" في الدقيقتين 76 و102.

