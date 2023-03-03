السبت 04 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أصغر رائد أعمال: عيلتي أساس نجاحي.. ولها فضل كبير عليا

يوسف سمير
يوسف سمير

قال يوسف سمير، أصغر رائد أعمال مشارك في برنامج «شارك تانك مصر»، إن عائلته لها فضل كبير في تأسيسه ليكون رائد أعمال، متابعا: «العيلة بتكون هي الأساس، لأن العوامل المؤثرة على أي شخص هي الناس اللي حواليه زي عيلته وأصحابه، ولو واحد عاوز يبقى إنسان ناجح يكون حواليه ناس أنجح منه».

وأضاف  خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر تستطيع"، مع الإعلامي أحمد فايق، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم الجمعة، أن أي عائلة سواء في مصر أو في أي مكان عندما تكتشف موهبة ما لأحد أبنائهم يجب أن تحاول تنميتها.

وفاجأ المهندس أحمد سمير، والد «يوسف»، باتصال هاتفي بالبرنامج، قائلا إن ابنه موهوب بالفطرة منذ صغره، فكان دائما لديه الموهبة والشغف والاهتمام.

ولفت «سمير» إلى أن ابنه لديه موهبة الحديث أمام الناس وجرأة، متابعا: «أنا شخصيا ببقى منبهر منه ومستغرب».

وأوضح أنه يربي أولاده على الثقة بالنفس وعدم إيقاف أفكارهم أيا كانت، وضرورة سماع هذه الأفكار باهتمام.

 

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