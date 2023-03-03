الجمعة 03 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 14 شخصا فى حادث تصادم سيارة مينى باص أعلى الطريق الأوسطى

حادث تصادم
حادث تصادم

أصيب 14 شخصا في حادث تصادم ميني باص بالرصيف، أعلى الطريق الأوسطي، مساء الجمعة.

تلقت إدارة شرطة النجدة إشارة بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلى الطريق الأوسطي بعد موقف الفيوم اتجاه صنية الواحات.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى مكان البلاغ وبالفحص والمعاينة تبين اصطدام سيارة ميني باص بالرصيف أعلى الطريق المشار إليه.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أكتوبر المركزي للعلاج وتم تجنيب آثار الحادث والعمل على عودة حركة السيارات لطبيعتها مرة أخرى.

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وائل لطفي

رسائل المنيا

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