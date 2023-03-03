الجمعة 03 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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والدة مبتكر علاج الشوكة العظمية: «عرض المشروع أمام السيسى شرفنا»

الشوكة العظمية
الشوكة العظمية

أعربت هبة حسن، والدة مصطفى صبري بحر، الطالب بالصف الثالث الثانوي بمدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالمنيا، ومبتكر علاج الشوكة العظمية، عن سعادتها لعرض مشروع العلاج أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "أنا مؤمنة إنه بيجتهد وربنا هيوفقه، العرض أمام الرئيس السيسي كان شرف لنا وجبر خاطر لمصطفى، لأنه دخل مسابقة ولم يصعد، بسبب ضيق الوقت، وعدم تمكنه من الوصول للنتائج المطلوبة في الوقت المحدد".

والدة الطالب مبتكر علاج الشوكة العظمية تكشف تفاصيل تطوعها

وأردفت: "احتاجوا وقت أطول، وكان حزين جدًا، وأنا تطوعت لاختصار الطريق، كنت واثقة فيه، مصدقاه وعايزة أدعمه".

وعن نتائج العلاج، قالت والدة الطالب: "الوضع اختلف، الألم كان بصفة مستمرة، لكن عمل وسادة من الدهون داخل كعب الرجل، من نفس جسم المريض، جعل الجسم يتقبلها بسهولة، لكنه محتاج دراسة أكثر للتأكد من  كمية الدهون المطلوبة  وفترة الراحة، وأنا كنت الحالة الوحيدة التي تم عليها التجربة".

 

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