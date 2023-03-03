فيريرا: أهنئ لاعبى الزمالك على الأداء أمام بيراميدز.. ومشاركة الصفقات الجديدة لم يكن أمرًا سهلاً

تحدث البرتغالي جيسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عقب التعادل السلبي أمام بيراميدز خلال أحداث المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 20 من بطولة الدوري.

الزمالك كان قد تعادل سلبيًا أمام بيراميدز ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال فيريرا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة "مباراة كانت جيدة وبها تنافس كبير للغاية، الشوط الثاني كان الأداء أقل أما في الجزء الأخير من المباراة كان الأمر صعبًا وكان لدينا أزمة كبيرة في إنهاء الهجمات".

وأضاف: "اللاعبون يمرون بمشاكل عديدة ونحن نحاول أن نفعل كل ما نستطيع حتى نعود مثلما كنا في الموسم الماضي، والتوفيق غائب عن الفريق مؤخرًا".

وتابع "أقدم التهنئة للاعبين على الأداء لأن بيراميدز فريق جيد ويمتلك لاعبين جيدين".

وأوضح "الفترة الماضية كانت لدينا أزمة ثقة، واليوم اللاعبين قدموا مباراة جيدة، ومعظم اللاعبين المتواجدين فازوا بالدوري الموسم الماضي، فبالتالي هذه الأزمة لابد وأن تمر".

وأتم تصريحاته: "ليس من السهل إشراك الصفقات الجديدة من بداية المباراة فور قيدهم مباشرة، لابد أن يكتسب هؤلاء اللاعبين الثقة في أنفسهم مجددًا".