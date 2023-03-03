نقيب الزراعيين يوضح مفهوم التعاونيات الزراعية وتشكيلها

كشف الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، مفهوم التعاونيات الزراعية وتشكيلها على مستوى الجمهورية.

وقال “خليفة” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر جديدة"، مع الإعلامي ضياء رشوان، والمُذاع عبر فضائية "ETC"، مساء اليوم الجمعة، إن تشكيل التعاونيات الزراعية يتكون من الجمعية المحلية على مستوى الفرية، وجمعيات نوعية على المستوى المحلي، وجمعية مشتركة، وجمعية مركزية على مستوى المحافظة، ثم الاتحاد التعاوني المركزي على مستوى الجمهورية.

وأكد نقيب الزراعيين، أن اهتمام النقابة بتنظيم الدورات التدريبية للعاملين والمهندسين ليصبح هناك كوادر بشرية قادرة على اقتحام سوق العمل، والمساهمة في رفع الإنتاجية للمحاصيل الزراعية، وتحقيق القيمة المضافة لها بمشروعات التصنيع الزراعي، وخصيصًا محاصيل النباتات الطبية والعطرية والبلح والكركدية، والمانجو وغيرها.