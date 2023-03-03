الجمعة 03 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«بدأت بهزار».. تفاصيل ابتكار طالب ثانوى علاجًا لآلام الشوكة العظمية

الشوكة العظمية
الشوكة العظمية

كشف مصطفى صبري بحر، الطالب بالصف الثالث الثانوي بمدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالمنيا، تفاصيل ابتكاره مشروعًا لعلاج آلام الشوكة العظمية، والذي طرحه أمس، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه لعدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة المنيا.

وقال “صبري” خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "بدأنا السنة الماضية، أنا وزميلي صفوت جرجس، على مشروع للمشاركة في مسابقة آيسيف الدولية، والدتي كانت المشرف التربوي في المسابقة، ومن باب الهزار قالت طب ما تعالجولي الشوكة العظمية، ووالدة صفوت كانت تعاني من الشىء ذاته".

السر وراء ابتكار طالب ثانوي علاجا لآلام الشوكة العظمية 

وأضاف: "الموضوع بدأ تخيلات وهزار، ثم بحثنا وراء الموضوع، وإصابة والدتي ساعدتني في البحث، لأني وجهت إليها أسئلة كثيرة عن الآلام، وشرحت لي العلاجات التي ساعدتها، والآثار الجانبية لكل منها".

وأردف: "عملنا نموذج أولي، عرض على لجنة تحكيم مشكلة من أساتذة الجامعة، ثم عرضنا فكرتنا على الدكتور محمد عاطف، طبيب عظام في جامعة المنيا، والدكتورة أمل بركات طبيبة تجميل في الإسكندرية أفاودا أنه التجربة صالحة للتطبيق، تبنوا الفكرة، ونفذوا أول تجربة مجانا، ثم تبنت  الدكتورة منال إسماعيل عبدالغني، وساهمت فيها وساعدتهم على التنفيذ".

وأشار إلى أن نظام الدراسة في مدرسة المتفوقين قائم على البحث العلمي، وجزء من الدراسة عبارة عن مشروع كل تيرم عليه 40% من درجات السنة.

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