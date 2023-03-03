الجمعة 03 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

باتشيكو يشيد بلاعبي بيراميدز رغم التعادل السلبي مع الزمالك في الدوري

باتشيكو
باتشيكو

أكد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز، أن النقطة السلبية الوحيدة التي افتقدتها مباراة فريقه أمام الزمالك هي تسجيل الأهداف وهي السبب في نهايتها بالتعادل ضمن منافسات  المرحلة 20 من الدوري المصري لكرة القدم.

وقال باتشيكو في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إن الفريقين قدما مواجهة قوية تكتيكيا وبدنيا ، كما أشاد بلاعبيه ،مشيرا إلى أنهم قدموا مباراة ممتازة ولم ينقصهم سوى التسجيل.

وأضاف أن الفريق عانى خلال الفترة الماضية من غيابات عدة ، لكنه أشار إلى أن جميع العناصر الموجودة حاليا جاهزة بفضل عملية التدوير.

وأكد المدرب البرتغالي على أهمية رمضان صبحي لاعب الفريق، مشيرا إلى أن غيابه مؤثر لكن أوضح أن الجهاز الطبي للفريق يحاول تجهيزه للعودة إلى المباريات في المرحلة المقبلة.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري برصيد 39 نقطة بفارق نقطتين خلف الأهلي المتصدر.

ويحتل الزمالك المركز الخامس برصيد 33 نقطة.
 

البرتغالي جايمي باتشيكو بيراميدز الزمالك الدورى المصرى مباراة الزمالك وبيراميدز

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رسائل المنيا

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