الجمعة 03 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع حريق نشب يشقة في إمبابة

حريق
حريق

انتدبت نيابة إمبابة المعمل الجنائي لبيان سبب  حريق نشب داخل شقة سكنية بشارع علي الديب بنطاق دائرة القسم، دون وقوع إصابات.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع علي الديب بدائرة قسم شرطة إمبابة وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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وائل لطفي

رسائل المنيا

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