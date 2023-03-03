انتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع حريق نشب يشقة في إمبابة

انتدبت نيابة إمبابة المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب داخل شقة سكنية بشارع علي الديب بنطاق دائرة القسم، دون وقوع إصابات.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع علي الديب بدائرة قسم شرطة إمبابة وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.