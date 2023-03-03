بلينكن يعلن تقديم مساعدات أمريكية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، عن مساعدة عسكرية أمريكية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار، وفقًا لما ورد بشبكة سكاي نيوز.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه طلب من نظيره الروسي لافروف بضرورة الإفراج عن مواطن أمريكي محتجز في روسيا.

وأضاف بلينكن أن الولايات المتحدة تدعم أوكرانيا لإنهاء الحرب على أساس مبادرة رئيس أوكرانيا زيلينسكي، وأكد للافروف استعداد أمريكا للحديث دائمًا بشأن السيطرة على الأسلحة الاستراتيجية.

وكشفت وزارة الخارجية الروسية عن أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، طلب إجراء حديث سريع مع نظيره الروسي سيرجي لافروف على هامش قمة العشرين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: بلينكن طلب الاتصال مع لافروف. في الطريق خلال الجلسة الثانية لمجموعة العشرين، تحدث سيرجي فيكتوروفيتش لم تكن هناك مفاوضات ولا اجتماعات وما شابه ذلك.