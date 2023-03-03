فاروق الباز: حديث العالم الهولندى عن الزلازل بلا أساس علمى

علق العالم فاروق الباز، مدير مركز أبحاث الفضاء بجامعة بوسطن الأمريكية، على توقعات العالم الهولندي بشأن حدوث الزلازل بعد زلزال تركيا ومدى أساسه العلمي، قائلًا إن حديثه لا أساس علميًا له.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر تستطيع"، مع الإعلامي أحمد فايق، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم الجمعة، أن بعض المعلومات التي ذكرها العالم الهولندي صحيحة، لأن الجذب بين الأرض والقمر والشمس والنجوم، لها بعض التأثير على حركة هذه الكتل.

وأوضح أن زلزال تركيا حدث نظرًا لأن الكتلة الخاصة بشبه الجزيرة العربية، وهي كتلة صغيرة من القشرة الأرضية، تتحرك نحو الشرق والشمال الشرقي، وهذه الحركة مستمرة منذ القدم، مكونة جبال زاجروس في إيران، ويعني ذلك أن البحر الأحمر يتسع وخليج العقبة يغلق بمعدل سم واحد في العام.

وأشار إلى أنه عندما تكون هناك عناصر شد وجذب على جزء منها قد تسهلها نسبيًا، وبالتالي كان من المتوقع حدوث هذه الحركة.