الجمعة 03 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«محب» دخل فى غيبوبة بسبب كلب «بيتبول».. أول تعليق من الشيف أميرة شنب

أميرة شنب
أميرة شنب

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” قصة رجل يدعي محمد محب، ويشغل منصب مدير بأحد البنوك العالمية، تعرض لهجوم من كلب “بيتبول”، خاص بأحد جيرانه في المسكن وهي الشيف أميرة شنب".

وأوضح رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنه بعد مهاجمة الكلب لـ"محب"، نقل إلى مستشفى بأكتوبر ودخل في غيبوبة لم يستفق منها حتى الآن.

وتواصل “الدستور” مع الشيف أميرة شنب، التي رفضت التعليق على الواقعة، قائلة: "لما الراجل يقوم بالسلامة إن شاء الله هطلع بيان أوضح الموضوع بالكامل، موضحة أنها تتابع حالته فى الوقت الحالى".

مهاجمة كلبها البيتبول لرجل اول رد من أميرة شنب على الواقعة بعد مهاجمة كلبها البيتبول لرجل اول رد من أميرة شنب على الواقعة أميرة شنب مواقع التواصل الاجتماعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

الأكثر قراءة

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2023

أهالي قرية الأعلام بالفيوم يشيعون جثمان محامي بعد التعدي عليه بطريقة وحشية

أسعار الذهب اليوم فى مصر عيار 21 بالمصنعية

موعد تقديم النيابة العامة 2023

تركيا: تحديد 214 ألف مبنى متضرر من الزلزال للهدم الفورى

نقل جثة شاب لمشرحة مستشفى مطاى عقب مصرعه أسفل عجلات القطار بالمنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مع وزراء خارجية العشرين

صفاء النجار

الليالى العامرة.. حكايات من دار الأوبرا المصرية «1-3»

مؤمن المحمدي

صالح عبد الحى

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «2-2»

ماجد حبته

المنيا القديمة.. والجديدة

خالد حريب

حرصًا على نقابة الأطباء

محمد عبدالعزيز

أولاً.. استمعوا لآخر المتحدثين

د هند جاد

قبضة يدى.. التى لن تستطيع تجاهلها

صور

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

الرئيس السيسى يتفقد مكتبة «حياة كريمة» داخل مركز شباب المعصرة

محطة تل أبيب

المزيد

تصعيد مخطط.. نتنياهو وأجهزة الأمن الإسرائيلية يدفعون باتجاه معاقبة السلطة الفلسطينية

كابينت «متكال»

تصريح قاسٍ.. كيف تناولت إسرائيل بيان مصر بشأن قرية «حوارة»؟