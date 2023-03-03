«محب» دخل فى غيبوبة بسبب كلب «بيتبول».. أول تعليق من الشيف أميرة شنب

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” قصة رجل يدعي محمد محب، ويشغل منصب مدير بأحد البنوك العالمية، تعرض لهجوم من كلب “بيتبول”، خاص بأحد جيرانه في المسكن وهي الشيف أميرة شنب".

وأوضح رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنه بعد مهاجمة الكلب لـ"محب"، نقل إلى مستشفى بأكتوبر ودخل في غيبوبة لم يستفق منها حتى الآن.

وتواصل “الدستور” مع الشيف أميرة شنب، التي رفضت التعليق على الواقعة، قائلة: "لما الراجل يقوم بالسلامة إن شاء الله هطلع بيان أوضح الموضوع بالكامل، موضحة أنها تتابع حالته فى الوقت الحالى".