الجمعة 03 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس طالب لانتحاله صفة طبيب أسنان بسوهاج

حبس
حبس

قررت النيابة العامة حبس طالب بكلية طب الأسنان جامعة القاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ إثر انتحاله صفة طبيب أسنان وإدارته منشأة طبية دون ترخيص، بدائرة قسم شرطة ثانٍ سوهاج.

تعود أحداث الواقعة عندما تمكنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج، بالتعاون مع ضباط قسم شرطة ثانٍ سوهاج، من ضبط طالب بكلية طب الأسنان جامعة القاهرة؛ لانتحاله صفة طبيب أسنان وإدارته منشأة طبية دون ترخيص، دائرة القسم.

 تلقى مأمور قسم شرطة ثانٍ سوهاج، إخطارًا يفيد بورود محضرًا مُحرر بمعرفة إدارة العلاج الحُر مفاده ضبط طالب بكلية طب الأسنان؛ لإدارته منشأة طبية وانتحال صفة طبيب أسنان.

وبالانتقال والفحص تبين ورود محضر لقسم ثانٍ سوهاج، من إدارة العلاج الحُر بمديرية الشئون الصحية بسوهاج، يتضمن ضبط المدعو "أ. ف. ف- 28 سنة- طالب بكلية طب الأسنان بجامعة القاهرة- ويقيم دائرة قسم ثانٍ سوهاج" لانتحاله صفة طبيب أسنان وإدارة منشأة طبية بدون ترخيص كائنة دائرة القسم.

وتم ضبط كمية من المستلزمات والمعدات الخاصة بالأسنان، ملفات للمرضى وإشاعات، إيصالات تحصيل إيجار العين المؤجرة "لعيادة".

وبمواجهة المتهم أقر بارتكاب الواقعة تم التحفظ على العيادة وتشميعها وتم التحفظ على المضبوطات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

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