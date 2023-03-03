رفع آثار حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق الدائرى بالجيزة

أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق الدائري غرب الجيزة، مساء الجمعة تم الدفع بأوناش المرور وسيارات الإسعاف.

تلقى مسئول غرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلى الطريق الدائري بمنطقة المريوطية.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى مكان البلاغ وبالفحص والمعاينة تبين تصادم ميكروباص مع سيارة ملاكي أعلى الدائري -بمنطقة الكونيسة- عند نزلة مصر للطيران.

نتج عن الحادث 6 مصابين نقلوا إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج اللازم، وتم تجنيب آثار الحادث والعمل على عودة حركة السيارات لطبيعتها مرة أخرى.